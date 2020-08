Jesse Cochran? Jesse Katsopolis? Cela peut être un peu déroutant pour les fans de Full House, mais le raisonnement derrière le changement de nom d’oncle Jesse a tout à fait du sens et était une demande de l’acteur John Stamos lui-même. Voici pourquoi ce personnage de Full House a changé son nom de famille au milieu de la série.

Oncle Jesse est l’un des personnages de «Full House» et «Fuller House»

Pour les fans, c’est un adorable musicien de moto qui adore les elvis. Aux personnages, DJ (Candace Cameron), Stephanie (Jodie Sweetin) et Michelle (Mary-Kate et Ashley Olsen), Jesse Katsopolis (John Stamos) est leur oncle, qui s’occupe souvent d’eux aux côtés de leur papa et de son meilleur ami, Joey .

Bien que les filles l’appellent Oncle Jesse et que Danny et Joey l’appellent simplement «Jesse», le nom de famille de ce personnage a changé entre la saison 1 et la saison 2 de la sitcom originale Full House. Ce changement était principalement dû à John Stamos lui-même, qui voulait mieux refléter son héritage à travers le personnage.

«Full House» | Walt Disney Television via les archives de photos . / Walt Disney Television via .

Le nom de ce personnage n’a pas toujours été «Jesse Katsopolis»

Selon ., «à l’origine, il était Adam Cochran pendant la production, cependant, l’acteur n’aimait pas le prénom, il est donc devenu Jesse à la demande de l’acteur, alors quand [the] sitcom a fait ses débuts sur ABC, il était appelé Jesse Cochran.

Apparemment, à la demande de John Stamos, le nom du personnage a de nouveau changé. Cette fois, son nom de famille a changé de Cochran à Katsopolis, reflétant le fier héritage gréco-américain de l’acteur. Ce changement a commencé au début de la saison 2 et le nom de famille du personnage est resté pendant toute la durée de Full House.

EN RELATION: Steve From «Full House» et «Fuller House» était en fait la voix originale d’Aladdin dans le film d’animation de Disney

Selon DJ Tanner, Jesse avait un autre prénom avant «Jesse»

Il y a encore une autre fois que le personnage a partagé un changement de nom. Pour un épisode de la saison 5, DJ a partagé qu’elle avait appelé sa grand-mère et avait appris que le nom de naissance de l’oncle Jesse était en fait Hermes, du nom d’un dieu grec et de l’arrière-grand-père de Jesse.

Quand Jesse était plus jeune, il l’a suppliée de changer son nom en Jesse. Elle l’a fait. Il est encore un peu fier du nom Hermès et de son origine, même s’il n’a même jamais dit à Becky son vrai prénom.

Depuis, cependant, il a vécu de nombreuses aventures grecques avec le reste de la famille Tanner. Il a découvert qu’il était fiancé à une fille qu’il avait rencontrée en Grèce. Il s’est occupé de la perte de son parent. Les téléspectateurs ont même rencontré le cousin perturbateur de Jesse, Stavros, qui a rapidement manqué d’argent à la famille Tanner.

Pour regarder John Stamos dans Full House, les fans peuvent se rendre à Hulu, dont chaque épisode de la sitcom est disponible pour un visionnage excessif. Les épisodes de cette série dérivée originale de Netflix, Fuller House, sont disponibles sur la plateforme de streaming.

EN RELATION: Non, Macaulay Culkin, membre de la distribution de la saison 10 de «American Horror Story», n’était pas le meilleur ami de Michelle Tanner dans «Full House»

EN RELATION: Michelle est-elle dans la «Fuller House» de Netflix? Voici notre aperçu de la distribution de la saison cinq de l’émission