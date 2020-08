Les fans aiment apprendre de petits détails sur leurs célébrités préférées. Peut-être que le fait d’en savoir plus sur leurs interactions quotidiennes aide à renforcer le sentiment qu’il s’agit de personnes vraiment gentilles – nous vous regardons, Keanu Reeves. Il est peut-être juste intéressant d’avoir un aperçu de certaines habitudes étranges qui font que leur vie personnelle fonctionne.

Quoi qu’il en soit, découvrir ces bribes d’informations triviales sur nos célébrités préférées est un moyen passionnant de se sentir plus connecté à leur monde. Quand il s’agit de Kim Kardashian, il y a certainement des bizarreries qui la rendent unique. L’un d’eux a à voir avec sa réaction aux manchons de café.

Kim Kardashian a parcouru un long chemin

Kardashian est devenu célèbre d’une manière peu orthodoxe. En 2007, les Kardashian n’étaient pas vraiment connus pour autre chose que l’idée passagère que le patriarche du père avait travaillé sur O.J. L’équipe de défense de Simpson. Ils n’avaient certainement pas la reconnaissance du nom, la renommée ou l’influence qu’ils ont aujourd’hui.

Le catalyseur de leur célébrité à la télé-réalité a été la publication de la sex tape de Kim Kardashian avec son petit ami de l’époque, Ray J.Certains fans sont même convaincus – et plus qu’un peu dégoûtés par la pensée – que la mère de Kardashian, Kris Jenner, était derrière la fuite. Indépendamment des détails sur la manière dont la vidéo est parvenue au public, c’est certainement le début de la longue ascension de Kardashian vers la gloire.

Après avoir passé des années sous les projecteurs de Keeping Up with the Kardashian, Kardashian a encore accru sa visibilité en épousant la mégastar Kanye West.

Kardashian reste l’un des influenceurs les plus puissants des médias sociaux de la planète. Elle a utilisé cette portée pour lancer une entreprise de vêtements de forme réussie et a ambitieusement jeté son dévolu sur une nouvelle carrière juridique qui nourrira sa passion pour la réforme de la justice pénale. Elle a définitivement parcouru un long chemin depuis l’époque du scandale des sex tape et est maintenant principalement connue comme une mère, une épouse et une femme d’affaires qui travaillent dur.

Certains fans pensent que Kim Kardashian est bizarre

Bien que Kardashian réussisse indéniablement, certains fans la trouvent également un peu bizarre. Son mariage avec West a définitivement été au centre de plusieurs des choses qui laissent les fans se gratter la tête. Beaucoup de gens considèrent leur relation comme étrange.

En particulier, les fans ont été perplexes face aux efforts déployés par West pour contrôler l’apparence et la personnalité publique de sa femme. Ils ont également été déconcertés par le style «minimaliste» du couple pour leur maison, que les fans trouvent déconcertant.

Ce ne sont pas seulement de grandes choses comme son mariage et son style qui font hausser les sourcils. Les fans sont constamment à la recherche de petits détails sur la vie de Kardashian, et ils n’hésitent pas à sauter sur les bizarreries lorsqu’elles surviennent. Quand les gens ont découvert que la star dormait avec les yeux légèrement ouverts, ils ont paniqué.

Kim Kardashian a un faible pour les manches de café

Sa réaction aux manchons de café en carton s’ajoute à la liste toujours croissante des bizarreries bizarres de Kardashian. De nombreuses tasses à café jetables sont livrées avec un manchon en carton pour aider à protéger la main de l’abreuvoir de la chaleur de la tasse. Kardashian est apparemment très rebuté par ces appareils.

Selon Stylecaster, elle ne peut même pas être dans la même pièce lorsque les manches sont retirées de la tasse. «Je quitte la pièce pour que quelqu’un l’enlève pour moi parce que je grince des dents à cause du son. C’est comme des clous sur un tableau pour moi. Je déteste le carton », a expliqué Kardashian.

Hé, nous avons tous nos bêtes noires, et au moins Kardashian a les ressources nécessaires pour que quelqu’un d’autre retire les manches de ses tasses à café pour elle. Problème résolu, semble-t-il.