Il y a de fortes chances que personne n’ait entendu parler du drame de la famille royale qui se déroule ces derniers temps. Comme si Megxit ne suffisait pas, la famille la plus célèbre du monde tente également de faire le tri dans une querelle qui se déroule entre le prince William et son jeune frère, le prince Harry.

Il en est ainsi depuis plusieurs mois et les fans sont déçus, c’est le moins qu’on puisse dire. Les frères, qui étaient autrefois extrêmement proches et se soutenaient mutuellement à travers l’inimaginable, se sont séparés et pour la première fois vivent même sur des continents différents. Il est triste de voir qu’il existe un fossé entre eux, et les gens du monde entier ne peuvent s’empêcher de se demander où les choses vont se passer d’ici.

La plupart des fans ne veulent rien de plus que de voir les princes mettre leurs différences de côté et revenir à ce qu’ils étaient autrefois, et il semble que nous ne sommes pas les seuls à ressentir cela. Voici pourquoi la reine Elizabeth veut désespérément que le prince William et le prince Harry mettent fin à leur querelle.

Une rupture royale entre deux princes

Voir ce post sur Instagram

En grandissant, il était évident que le prince William et le prince Harry étaient les meilleurs amis. Ils ont toujours eu le dos l’un de l’autre, et on ne s’est presque jamais vu l’un sans l’autre. Il est parfaitement compréhensible qu’au fur et à mesure que la vie progressait, ils n’aient tout simplement pas pu passer autant de temps ensemble qu’auparavant, mais personne n’a vu cela venir.

Alors, quelle est cette querelle royale? Selon The Sun, tout a commencé avant que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ne se marient, et le prince William a exprimé sa crainte que la relation n’évolue trop rapidement. Bien qu’il ne recherchait que son petit frère, le prince Harry s’est offensé et les choses ont dégénéré à partir de là.

Pour faire encore plus bouger les choses, lorsque Meghan a été invitée à passer Noël avec la famille royale au domaine de la reine de Sandringham, le prince Harry a estimé que la famille ne la traitait pas aussi chaleureusement qu’elle le devrait. Naturellement, il s’est rangé du côté de Meghan, et avant que quiconque ne sache ce qui se passait, il y avait une rupture totale.

Où en sont William et Harry maintenant?

Nous savons que les choses ont été un peu tendues ces dernières années, mais où en sont les choses entre les princes? Eh bien, US Weekly rapporte que même si les deux sont toujours en bons termes, il y a beaucoup à faire pour eux.

Il y a définitivement un fossé entre eux, et lorsque le prince Harry et Meghan exerçaient encore des fonctions royales, l’amertume entre tout le monde était assez visible. Tant de choses ont changé ces dernières années avec la famille royale, et les fans pensent que ce serait absolument merveilleux si le prince William et le prince Harry pouvaient mettre fin à ce qui se passe et trouver un moyen de ramener leur relation là où elle était.

Pourquoi la reine Elizabeth veut désespérément que le prince William et le prince Harry mettent fin à leur querelle

Prince William et Prince Harry

Il s’avère que les fans ne sont pas les seuls à vouloir que les choses reviennent à la normale. Un nouveau rapport indique que même la reine est fatiguée de la rupture entre le prince William et le prince Harry et veut qu’ils règlent les choses et les mettent derrière eux.

Pourquoi se sent-elle ainsi maintenant? Une source dit que sa majesté pense que cela «ne devrait plus durer». Apparemment, elle estime que ses petits-fils sont des adultes et devraient être en mesure de trouver une solution à ce qu’ils ressentent.

La reine souhaite également que les deux princes aient une conversation en personne, où ils puissent vraiment se plonger dans les choses et mettre enfin un terme à la querelle. Nous ne pouvons qu’espérer que le prince Harry et le prince William suivront les conseils de leur grand-mère et trouveront un moyen de faire de cette rupture une chose du passé.