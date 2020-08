Shereé Whitfield est l’un des membres originaux de la distribution de The Real Housewives of Atlanta. La personnalité de la télé-réalité était une star à plein temps pendant les quatre premières saisons. Whitfield est revenu en tant qu’ami dans la saison 8 et a de nouveau été mis à niveau pour devenir femme au foyer pour les deux saisons suivantes. L’entrepreneur est parti depuis deux ans et les fans pensent qu’elle laisse entendre un retour pour la saison 13.

Shereé Whitfield | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Shereé Whitfield a-t-il une pêche?

Whitfield est connue comme la «collectionneuse d’os» sur RHOA car elle n’avait pas peur de révéler les secrets d’autrui pour le théâtre. La femme au foyer au franc-parler a de nombreux moments classiques de la série télé-réalité Bravo et les fans manquent de la voir à la télévision.

Alors que la nouvelle saison de l’émission de franchise Housewives se déroule à Atlanta, il y a toujours des spéculations quant à savoir qui tiendra une pêche dans la saison à venir. Le nom de Whitfield est apparu récemment après que les fans ont cru qu’elle laissait entendre un retour à la série.

« Elle est Baaackkkkk… .. Ce qui me manque à tous ???? » elle a posté sur Instagram avec une série de photos où elle a l’air fabuleuse. «Se sentir bien, en bonne santé et heureux.»

Les fans ont pris ce post, ce qui signifie qu’elle revenait à la série alors qu’elle disait qu’elle était de retour. Si c’est vrai, Whitfield entrerait dans l’histoire en tant que première femme au foyer à revenir deux fois à la série à temps plein.

CONNEXES: Le débutant de «RHOA» LaToya Ali appelle Nene Leakes une «diva» et l’OG se retire

Shereé Whitfield avait COVID-19

Cependant, d’autres fans pensaient que Whitfield faisait uniquement référence à son retour sur Instagram et non à l’émission. La star de la télévision avait été testée positive au COVID-19 en juillet et avait des problèmes de santé.

«Hé les gars, juste à l’arrivée, je sais que j’ai été MIA. J’ai testé positif au COVID-19 », dit-elle dans la vidéo. «Donc, je viens de me mettre en quarantaine chez moi depuis une semaine et demie. Je veux juste que vous sachiez que ce n’est pas une blague, je me sens beaucoup mieux aujourd’hui. Merci à tous ceux qui savaient qu’ils n’avaient pas entendu parler de moi et l’ont atteint. Si je ne suis pas revenu, je le ferai, je viens juste d’en sortir.

Whitfield a conseillé à tous ses fans de faire attention pendant ces temps incertains.

CONNEXES: «RHOA»: Sheree Whitfield pense-t-il que Nene Leakes quittera le spectacle?

Shereé Whitfield reviendrait-il au spectacle?

Whitfield a déjà quitté RHOA et est revenue pour un court séjour, les fans ne la laisseront pas échapper à nouveau en acceptant une pêche. Alors que la saison 12 de la série se terminait sur Bravo, Whitfield a été invité à regarder ce qui se passe en direct. Pendant l’émission de fin de soirée, Andy Cohen a demandé si elle reviendrait.

«Je ne dirais jamais jamais», a déclaré Whitfield. «Nous avons passé un bon moment là-bas. Quand nous passons un bon moment, c’est bien… Je suis dans un endroit différent en ce moment et je ne dirais pas non. »

La personnalité n’a pas donné de réponse définitive et semble être partie si elle est approchée pour revenir à RHOA.

CONNEXES: «RHOA»: Kandi Burruss parle de Nene Leakes, est-elle de retour pour la saison 13?

Dans une autre interview, Whitfield a reconnu qu’elle était heureuse de sa vie. Cependant, elle a dit que s’ils lui offraient une pêche, elle aurait besoin d’avoir une discussion avec les cadres.

«Je me sens bien», a-t-elle déclaré à Hollywood Life. «Je vis simplement, je me concentre sur les choses que j’aime, c’est-à-dire la santé et le bien-être en ce moment, et j’autonomise et inspire d’autres femmes. [Bravo and I] devrait avoir des conversations. Comme je l’ai dit, quand je suis avec les filles, parfois nous passons un moment formidable et c’est une plate-forme incroyable, sans aucun doute. «

Les vraies femmes au foyer d’Atlanta devraient revenir cet automne sur Bravo.