À l’approche de la date d’échéance de Meghan McCain, les fans de The View n’ont pas encore eu un aperçu du baby bump du co-animateur. Attendant son premier enfant avec son mari Ben Domenech, McCain a ses raisons de garder secrètes la plupart des détails de sa grossesse.

Meghan McCain de «The View» | Lou Rocco / ABC via .

Meghan McCain annonce une grossesse sur Instagram

En mars, McCain a partagé la nouvelle de sa grossesse sur Instagram peu de temps après la mise en œuvre des restrictions nationales de quarantaine au milieu de la crise des coronavirus.

«Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte», a-t-elle écrit. « Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous. »

Prenant toutes les précautions possibles, McCain a déclaré qu’elle continuerait à co-animer l’émission-débat de jour depuis la maison afin de protéger son enfant à naître.

«J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être très vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact», a expliqué McCain. « À partir de maintenant, je rejoindrai les millions d’Américains qui s’isolent eux-mêmes … En conséquence, je vais apparaître sur The View de chez moi via satellite. »

La star de «The View» explique sa position sur les réseaux sociaux

Deux mois après avoir partagé les nouvelles de son bébé, la co-animatrice conservatrice s’est de nouveau rendue sur Instagram pour expliquer pourquoi elle ne publiait pas de photos de grossesse ou de friandises.

«Les gens n’arrêtent pas de me demander et de me demander de montrer des photos et des détails de ma grossesse», a écrit McCain en mai sur Instagram. «Étant donné que les gens écrivent sur les photos de ma famille que j’ai placardées, ils sont heureux que mon père ait eu le cancer et qu’il soit en enfer, j’ai pensé que je laisserais mon enfant à naître autant que possible hors du cloaque des réseaux sociaux.»

En accordant à nouveau la priorité à la protection de son nouveau membre de la famille, McCain a reconnu que ses actions n’étaient pas typiques d’une personnalité de la télévision.

«Je crois que les enfants ont droit à la vie privée», a déclaré la star de The View. « Je sais que c’est un choix peu orthodoxe pour un animateur de talk-show qui passe à la télévision cinq jours par semaine – mais j’ai toujours vécu au rythme de mon propre tambour. »

Meghan McCain continue de garder son bébé hors caméra

Alors que les fans se rendent compte pourquoi McCain ne donne pas de détails majeurs sur sa grossesse, certains espèrent avoir un aperçu de son ventre rond. Au cours du week-end, McCain a expliqué à ses abonnés dans ses histoires Instagram pourquoi elle ne restait devant la caméra que des épaules.

« Je suis désolé de ne pas partager les photos de mon baby bump », a écrit le politologue. «Il y a beaucoup de choses cruelles écrites sur moi dans la presse sur une base presque constante / quotidienne.»

La panéliste du talk-show a expliqué que ses instincts maternels s’activaient et que la vie privée de son enfant avait préséance.

Publier via les histoires Instagram de Meghan McCain

« Normalement, je laisse tomber parce que cela vient avec le territoire d’être une femme conservatrice au franc-parler à la télévision », a écrit le coanimateur de The View. «Mais je me suis senti intensément protecteur et privé au cours de cette période de ma vie et de la vie privée de mon enfant. «

McCain a conclu son message en remerciant ses fans et ses abonnés qui ont montré leur soutien. «J’espère que toutes les personnes formidables qui sont si favorables et si gentilles comprennent!» elle a écrit.

Les fans attendent avec impatience que McCain annonce l’arrivée de son bébé!