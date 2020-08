Viggo Mortensen s’est bien débrouillé pour lui-même, jouant finalement dans les films Le Seigneur des Anneaux et le Livre vert primé aux Oscars. En 1984, il était encore un acteur en difficulté. L’un des grands films que Mortensen n’a pas eu était le classique Sixteen Candles de John Hughes. Sa co-star potentielle, Molly Ringwald, tirait pour lui, mais elle n’avait pas assez d’influence pour opposer son veto au directeur de casting.

Seize bougies Blu-ray | Flèche vidéo

La directrice de casting Jackie Burch a donné une interview sur la nouvelle édition Blu-ray Arrow Video de Sixteen Candles. Elle a raconté l’histoire de l’audition de Mortensen et pourquoi elle avait choisi Michael Schoeffling à la place.

Molly Ringwald allait toujours être dans «Sixteen Candles»

Lorsque le processus de casting a commencé, Burch savait que Ringwald allait jouer. Ringwald joue Samantha, une fille dont les parents oublient son 16e anniversaire. Elle continuerait à jouer dans deux autres films de Hughes, The Breakfast Club et Pretty In Pink.

«Il l’avait écrit pour Molly Ringwald», a déclaré Burch. «Il l’avait vue dans son premier film, alors quand il s’est assis pour écrire Sixteen Candles, il l’a écrit en pensant à Molly. Nous savions donc qu’une de ces personnes avait été choisie.

Molly Ringwald voulait Viggo Mortensen dans « Seize bougies »

Des années plus tard, Ringwald a fait savoir qu’elle avait vu Mortensen. Dans une interview d’Access Hollywood en 2011 pour sa série ABC Family The Secret Life of the American Teenager, Ringwald a discuté des possibilités de casting alternatives pour Sixteen Candles.

Anthony Michael Hall et Molly Ringwald | Steve Kagan / La collection d’images LIFE via .

« Je voulais vraiment [Viggo Mortensen]», A-t-elle dit à Billy Bush. «Il m’a affaibli les genoux. Il l’a vraiment fait.

Viggo Mortensen n’était pas un adolescent

Viggo Mortensen n’avait tout simplement pas raison pour le rôle de Jake, l’intéressé amoureux de Sixteen Candles. Il fera ses débuts au cinéma en tant qu’homme Amish dans Witness en 1985, après le téléfilm George Washington.

De gauche à droite: Alexander Godunov, Lukas Haas, Harrison Ford et Viggo Mortensen | Sunset Boulevard / Corbis via .

«J’ai rencontré Viggo Mortensen», a déclaré Burch. « Il est venu et a lu pour Jake et je me souviens lui avoir dit: » J’entends un accent. « Il était si calme. Il ne voulait pas que j’entende son accent. Je ne pensais tout simplement pas qu’il avait raison. Je pensais qu’il était vraiment intéressant mais je ne pensais pas bien. «

Jackie Burch est allé avec Michael Schoeffling pour «Sixteen Candles»

Sixteen Candles était le premier crédit de film de Schoeffling après un rôle supplémentaire dans Racing with the Moon. Il n’a agi qu’en 1991.

Michael Schoeffling dans Sylvester | Archives Michael Ochs / .

