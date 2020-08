One Houseguest fait une déclaration passionnée de Black Lives Matter lors du vote d’expulsion en direct.

Après avoir applaudi « Grand frère » pour avoir partagé de vraies discussions sur les principaux problèmes sociaux et politiques dans ce pays lors de l’émission de mercredi soir, un invité de la maison l’a amené au niveau supérieur lors du vote en direct et de l’expulsion.

Da’Vonne a prononcé son nom, évoquant la mort par balle tragique de Breonna Taylor par la police après avoir voté, en disant: «Justice pour Breonna Taylor».

CBS

Hôte Julie Chen n’a pas reconnu la déclaration directement, mais la série n’a pas non plus essayé de la censurer de quelque manière que ce soit. Si cela ne se reproduit plus de personne, nous saurons qu’elle a été réprimandée pour cela. Espérons que la liberté d’expression de Da’Vonne soit soutenue par l’émission.

C’est tout l’intérêt de cette exploration du microcosme. Ce n’est pas parce qu’ils sont dans la maison de Big Brother qu’ils sont hors de notre monde. Et ces problèmes ne disparaissent pas seulement dès que cette porte se ferme.

Même Julie semblait avoir une légère conscience de la tension à l’extérieur du studio, signant le spectacle avec une déclaration qui semblait certainement répondre à la tension et à la laideur croissantes.

Bien sûr, elle a également signé avec son nom complet, Julie Chen Moovnes, qu’elle a utilisé avec controverse depuis que son mari – et ancien chef de la chaîne CBS – a démissionné après de multiples accusations d’inconduite sexuelle.

En tant que telle, sa déclaration peut ne pas être bien accueillie par tous ou peut être considérée comme intéressée. Néanmoins, ces mots ont été surnommés la «règle d’or» pour une raison.

«Rappelez-vous la règle d’or», a-t-elle déclaré à la fin du spectacle. « Faites aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent. »

TooFab

Alliances en hausse

Après une nuit de duos et de Final 2 deals mercredi, les Houseguests se sont finalement lancés dans l’expansion de ces alliances pour sécuriser les chiffres et les votes afin de prendre rapidement le contrôle de ce jeu.

Cody a certainement profité de sa position décroissante de chef de famille pour se positionner peut-être mieux que quiconque dans le match. Déjà, il est dans trois duos serrés (avec Nicole F, Enzo et Memphis). Il était maintenant temps de se développer.

Le rendant encore meilleur pour lui, c’est Memphis qui lui est venu avec la proposition d’élargir leur duo de pouvoir nommé, La Commission. Il cherche à reproduire son propre succès Renegades avec des lieutenants sous lui.

Parmi les quatre recrues qu’il a envisagées, il y avait Nicole F, qui est déjà dans un accord avec Cody, donc c’était cool. Il a complété le tout en incluant Christmas, Tyler (qui a des accords avec tout le monde) et Dani. Ce pourrait être un groupe formidable s’ils peuvent le maintenir au plus bas.

Et puis, les choses se sont encore améliorées pour lui lorsque son autre duo Final 2, avec Enzo, s’est élargi pour inclure un autre duo Final 2 (bien qu’aucun des deux ne le sache). Mais depuis Bayleigh et Da’Vonne. Puisque tney ne connaît pas la Commission, ce quatuor profite vraiment à Cody et Enzo bien plus qu’il ne leur en fera plus sur la route, mais c’est bien pour le moment.

Ce qui est étonnant, c’est qu’en deux mouvements habiles, Cody s’est soudainement retrouvé seul avec suffisamment d’influence et de personnes autour de lui pour contrôler entièrement la maison, même avec un si grand nombre. Et c’est exactement ce qu’il a fait.

Bravo

Expulsion de glissement de terrain

Les votes unanimes ne sont pas rares si tôt dans le jeu, mais il n’est absolument pas surprenant que Keesha ait été la première éliminée. Elle a peut-être été une finale 4, la joueuse préférée des États-Unis lors de sa première saison, mais elle n’a même jamais joué cette saison.

Elle n’a même pas pris la peine d’apprendre les noms des autres joueurs, et ce sont des All-Stars qui ont déjà joué au jeu. Nous soupçonnons en quelque sorte que Keesha était une alternative de dernière minute pour Kaycee ou Josh et était hors de sa profondeur à cause du saut.

Elle n’a clairement pas regardé les saisons récentes (ou du moins pas la saison de Tyler) et n’était pas prête pour ce match. L’exact opposé de Kevin, au moins à un égard.

Il semblait tout aussi mal préparé pour ce jeu, mais ce n’est pas parce qu’il ne connaissait pas les autres joueurs. Il est intimidé par eux tous et ne semble pas se sentir digne d’être parmi eux. Parlez de ça à David, mon pote!

Maintenant, Kevin est reconnaissant et nous pouvons voir quel genre de joueur il pourrait être quand il n’est pas terrifié pour sa vie dans ce match. J’espère qu’il prend de grandes respirations et s’installe ou il va rendre tout le monde fou!

.

Zoomez sur la salle HOH

Nous aimons un peu ce gars qu’ils ont choisi pour jouer les quatre personnages de la fausse soirée Zoom « BB » pour ce tour. Nous soupçonnons que c’est le même type qui est entré dans la maison plusieurs fois récemment pour harceler et déranger les invités de la maison en guise de punition.

Et on l’aime! Il est tellement odieux, il a fait quelque chose de manifestement ridicule et divertissant.

Celui-ci était un jeu de mémoire et nous avons vraiment pensé que cela allait se résumer à un bris d’égalité. Mais Memphis était le seul à répondre correctement à propos des toilettes de Granny avec sept personnes toujours en lice et juste comme ça, un nouveau HOH.

On dirait que Cody a solidifié la Commission – et ses lieutenants – juste à temps. Maintenant, il n’a pas à s’inquiéter des répercussions de son règne très sûr et boiteux de HOH.

Peut-être plus intéressant, c’est que l’alliance du pouvoir a à nouveau le contrôle total de la maison. Cela pourrait-il lancer une course dominante qui les porte à travers le jeu, comme nous l’avons vu ces dernières saisons?

Tout dépend de la fidélité – qui n’est pas encore solide – et du fait que le reste de la maison puisse ou non présenter des options meilleures ou plus intéressantes. Nous savons que Cody et Memphis font le truc de la loyauté, mais nous ne sommes pas encore vendus sur tout le monde.

Twitter / YouTube

Fiches de rapport Houseguest

Cody Calafiore a magistralement joué la puissance de son HOH dans une position parfaite avec des alliances en plein essor. Il est sur le point d’approfondir ce jeu et a tellement d’options en ce moment que c’est fou. Qualité: A +

Memphis Garrett glisse vers le haut pour construire la protection autour de lui-même et de Cody en tant que commissaires. Nous savons que les deux jouent des matchs loyaux et que son recrutement s’est déroulé sans problème. Cela pourrait s’avérer très bon pour lui si ce groupe pouvait rester uni. De toute évidence, HOH cette semaine est tout bon pour son jeu. Grade: A

Nicole Franzel se retrouve en position de force dans le jeu, mais derrière les rideaux, car elle a un solide Final 2 avec Cody (semble être sa principale en ce moment) et fait maintenant partie de la (plus grande) Commission sans plus sage. De plus, elle a Ian et toutes les offres qu’il commence à développer dans sa poche arrière en tant qu’alliance ou intel. Qualité: A-

Tyler Crispen vient de voir son stock augmenter en rejoignant la Commission. Il est toujours aligné avec tout le monde dans la maison, ce qui pourrait faire de lui un atout de renseignement incroyable pour le groupe s’il peut garder un profil bas. Mais il joue toujours un jeu dangereux. Catégorie B

Enzo Palumbo semble avoir un accord solide avec Cody, bien qu’il ne soit pas encore tout à fait clair quel Final 2 signifie le plus pour Co-dy. L’expansion des racines pour inclure Da’Vonne et Bayleigh les renforce, mais c’est au mieux une connexion ténue pour le moment. Catégorie B-

Abbé de Noël hésitait encore à dire ce qu’elle pense, mais elle fait maintenant partie de l’alliance du pouvoir. Cela dit, elle n’était pas d’accord avec eux sur ce qu’il fallait faire avec le vote de cette semaine et pourquoi, elle devra donc consolider cet accord pour vraiment renforcer sa position, ou en trouver une nouvelle plus alignée sur ses stratégies. Catégorie B-

.

Da’Vonne Rogers et Bayleigh Dayton jouent toujours à ce jeu attaché à la hanche. Black Girl Magic doit faire attention à ce que cela ne devienne pas trop évident. S’aligner avec Cody et Enzo élargit leurs options pour le moment, mais ils doivent rester très bas et ne pas essayer de ressembler autant à un duo. Nous aimons que Bayleigh se débrouille bien avec Tyler, car cela pourrait les aider cette semaine. Catégorie B-

Ian TerryLe jeu entier dépend du confort de Nicole F avec leur alliance. Elle est dans une alliance beaucoup plus grande maintenant, mais si elle veut le garder comme option, elle a prouvé dans le passé qu’elle était très douée pour guider les votes là où elle les voulait. Il a cependant besoin d’une certaine autonomie dans son jeu. Qualité: C +

Nicole Anthony est toujours dans la maison, joue son jeu social et commence à penser à des alignements gênants (comme ses deux derniers avec Kevin), mais elle a besoin de voir plus grand parce qu’elle est déjà à nouveau en dehors des chiffres. Grade: C

Daniele Briones est si bas qu’il est facile d’oublier qu’elle est dans la série (comme nous l’avons apparemment fait hier soir). Mais elle est là, elle ne fait encore rien vraiment. Peut-être qu’elle devrait y réfléchir. Grade: C

David Alexander est reconnaissant d’avoir survécu à la première semaine. Toutes nos félicitations. Il est maintenant temps de commencer à jouer à « Big Brother ». Grade: C

Janelle Pierzina et Kaysar Ridha vraiment besoin d’espérer que Memphis n’est pas prêt à se retourner contre un autre joueur de la vieille école. Même si cette division initiale s’estompe, nous ne croyons pas une seconde qu’elle a disparu et nous n’avons aucune raison de croire que le désir de Cody de voir ces deux disparaître s’est estompé. Ils pourraient à nouveau être en difficulté, sans alliance ni option Safety Suite pour les sauver. Qualité: C-

Kevin Cambpell doit se recentrer et se ressaisir. Sinon, son meilleur espoir est que la Chambre cesse de cibler les votes faciles, car c’est à cela qu’il ressemble en ce moment. Nous ne sommes pas sûrs qu’un Final 2 avec Nicole A – qui n’a pas d’attraction ni d’alliance dans la maison – soit vraiment suffisant à ce stade. Grade: D

Keesha Smith Je n’ai jamais eu la tête dans le jeu cette fois-ci. Grade: F

NBC

Chatter maison

« J’ai respecté sa décision, mais il y a certainement de plus grandes menaces qui doivent être prises en compte. » –Enzo (après avoir respecté les souhaits de Cody et ne pas avoir utilisé le Veto) « Garder Kevin à la maison est certainement plus bénéfique pour mon jeu. Mais je veux que la maison arrive à cette conclusion elle-même et que je ne sois pas celui qui dise à tout le monde J’aimerais. » –Cody « La vieille Janelle aurait crié du deuxième étage, » Nous devons garder Keesha dans la maison! » Et j’aurais obtenu suffisamment de chiffres et Keesha resterait. Mais je peux vraiment avoir du mal à faire ça. » –Janelle « C’est quelque chose qui me pèse. J’ai été impoli avec toi et je suis désolé. » – Tyler (s’excusant pour son comportement lors de sa saison avec Bayleigh – mais est-ce juste un match?) « Même si nous nous sommes lancés l’un contre l’autre, qu’est-ce que ça va faire? » –Bayleigh « Ou nous faisons croire aux gens que nous nous balançons l’un contre l’autre. » – Tyler « Ils pensent déjà que nous ne nous aimons pas. » –Bayleigh « Nous devons l’utiliser. J’ai l’impression que c’est un peu caché à la vue de tous » –Tyler « C’est comme, hey Memphis si tu veux aller chercher tous ces gens, vas-y, parce que si la vérité doit sortez, c’était Memphis, pas moi. Aimez-le, fidèle à lui, mais en l’utilisant aussi comme bouclier. » –Cody (laissant Memphis faire le travail de recrutement pour les lieutenants de la Commission) « J’aime beaucoup Taylor … » –Keesha « Qui? » –Janelle « Cette pauvre femme. Comment ne sais-tu pas qui est Tyler? Tu sais que tu es sur une saison All-Star, non? Ouais, tu devrais probablement connaître son nom. » –Janelle « Oh mon Dieu, tu sens toujours si bon. » –Keesha (à Cody en sortant de la porte)

Instagram