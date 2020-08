Bien que Selling Sunset de Netflix suive la vie personnelle de sept agents, il est indéniable que la raison pour laquelle ils sont dans le jeu immobilier est de faire des banques. Un agent du groupe Oppenheim semble gagner sur le front financier.

Christine Quinn, Davina Potratz, Heather Raye Young et les acteurs assistent à Selling Sunset de Netflix | Rodin Eckenroth / .

Davina Potratz devrait actuellement gagner le plus de commissions à environ 2 250 000 $, selon les casinos en ligne. L’équipe des casinos en ligne a analysé les listes par agent et a ensuite calculé la commission estimée.

Les chiffres peuvent ne pas être exacts, en particulier si la propriété n’a pas encore été vendue, mais ils démontrent clairement quels agents sont en tête et lesquels devront peut-être faire plus d’efforts. Dans certains scénarios, de grandes victoires financières signifient simplement la réalisation d’une seule grosse vente, comme dans le cas de Potratz. Elle a atterri une seule propriété pour 75 millions de dollars sur North Beverly Hills Drive.

Mary Fitzgerald pourrait gagner des millions en commissions

En plus de Potratz, Mary Fitzgerald est peut-être le seul autre agent susceptible de dépasser le million de dollars de commissions. Les casinos en ligne estiment que Fitzgerald pourrait gagner environ 1 124 250 $ sur la base d’environ sept listes. Ils vont d’une maison évaluée à 9 750 000 $ à une maison de 3 200 000 $.

Au-delà de la vente de maisons, Fitzgerald a finalement épousé Romain Bonnet en octobre. Le couple a organisé un événement sur le thème français à Los Angeles et le lieu était l’une des listes de Fitzgerald, selon The Sun.

Ces agents sont proches des commissions mais bloqués sur Instagram

Christine Quinn et Chrishell Stause sont les seuls autres agents qui pourraient accumuler plus de 500 000 $ en commissions, mais ils sont également en désaccord. Quinn pourrait gagner 932 400 $ en commissions sur la base d’environ cinq annonces. Pendant ce temps, Stause pourrait accumuler environ 539 670 $ auprès de quatre propriétés.

Bien qu’ils aient réussi en affaires, ils n’ont pas trouvé le succès dans leur amitié. Stause a bloqué Quinn sur Instagram lorsque les femmes ont présenté leur querelle sur les réseaux sociaux. « Je veux dire que je suis bloqué depuis la première saison », a déclaré Quinn à Metro UK. « Je vais être totalement honnête, mon assistant et moi étions drôles. »

«Après que tout le drame est tombé, elle était horrible avec moi», a ajouté Quinn. « Elle était. J’ai besoin de le dire. Alors nous avons juste traversé [Instagram] et nous aimions les commentaires méchants. C’est tout. Et je ne savais pas qu’elle pouvait voir ça! C’était moi qui était stupide mais c’est tout. Ce n’est pas grave du tout. »

Ces agents font encore une menthe

Alors qu’ils arrondissent le bas du groupe Oppenheim, trois agents sont toujours prêts à faire un meurtre financier. Heather Young pourrait générer environ 460 770 $ à partir de ses annonces et Maya Vander pourrait rapporter 440 700 $. Amanza Smith est au bas de la liste, mais elle pourrait encore gagner un respectable 247 500 $.

Young a récemment annoncé une nouvelle passionnante de sa fiancée avec Tarek El Moussa du Flip ou Flop de HGTV. Vander a également amassé un joli portefeuille, tout en élevant deux petits enfants. Elle a depuis déménagé à Miami, en Floride, et a raconté la saison 3 avec Page Six.

«J’ai techniquement reculé [to Los Angeles] de filmer la série… et c’était difficile », a-t-elle déclaré. «La première saison, je volais tous les week-ends. J’étais enceinte de mon premier bébé et c’était faisable. Deuxième saison, j’ai vraiment vécu à LA pendant quelques mois et mon mari faisait des allers-retours. Maintenant, j’ai eu un deuxième bébé et je suis à Miami, je suis mis en quarantaine ici. Et je vais me concentrer davantage sur l’immobilier à Miami et, vous savez, peut-être discuter des opportunités que vous pourriez voir dans la saison 3. Je ne sais pas s’ils vont le montrer ou non, peut-être même faire Oppenheim Group Dans Miami. »

La vente de Sunset saison 3 débute sur Netflix le 7 août.