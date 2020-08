L’acteur bien établi, Harry Lennix, continue de gagner des fans adorés avec son rôle actuel en tant que l’une des principales stars de la série NBC The Blacklist.

Lennix joue Harold Cooper, le directeur adjoint de la lutte contre le terrorisme au FBI. Alors que les fans ne peuvent pas en avoir assez de l’histoire de cette série à succès et du jeu d’acteur exceptionnel de Lennix, beaucoup se demandent comment Harry Lennix a commencé.

Étant un acteur naturel pour jouer dans plusieurs émissions à succès et films, Lennix est une star qui travaille dur avec sa femme de soutien à ses côtés.

‘La liste noire’

Harry Lennix comme Harold Cooper | Banque de photos NBC / NBCU

The Blacklist est une série de criminels sur NBC. L’émission télévisée passionnante regorge de rebondissements et d’un scénario profond. Il attire les fans depuis sept saisons et NBC a récemment annoncé le renouvellement de l’émission pour la saison 8.

Les fans ont hâte de voir ce qui attend Liz, joué par Megan Boone et Red joué par James Spader dans la saison à venir.

Qui est Harry Lennix?

Né Harry Joseph Lennix III, nous le connaissons mieux que par Harry Lennix. Le natif de Chicago est un acteur, scénariste et producteur bien accompli. Lennix a été dans des productions scéniques à travers le pays en réalisant ou en apparaissant dans des spectacles.

Il est également un acteur primé, notamment acclamé par la critique et le Golden Satellite Award pour son rôle d’Aaron dans Titus de Julie Taymor, qu’il a co-vedette avec Anthony Hopkins. Beaucoup se souviennent également de son nom dans les gros titres des années 90 dans ses rôles récurrents et ses apparitions en guest star dans des émissions de télévision populaires.

Plus récemment, il est connu pour avoir joué dans The Blacklist, aux côtés de Diego Klattenhoff, Megan Boone et James Spader. En 2014, Lennix a également créé la société de production de films, Exponent Media Group, avec son associé de longue date à Chicago, Steve Harris.

Il est également coproducteur de Legacy Productions, qui se consacre à la promotion d’œuvres qui éduquent les gens sur l’histoire et la culture afro-américaines.

Les débuts de la carrière d’acteur de Lennix

En tant que jeune garçon, Lennix a montré un talent d’acteur naturel, étant un énorme succès lorsqu’il se produit dans des pièces de théâtre locales. Le plaisir de jouer est ce qui a inspiré Lennix à poursuivre une carrière d’acteur. À la fin de ses études secondaires, l’acteur en herbe a reçu une bourse à l’Université Northwestern. Tout en se spécialisant en interprétation et mise en scène à l’université, il a joué dans plusieurs pièces sur le campus. Le public a continué à montrer son soutien écrasant à la star montante.

Il a continué sa passion pour le théâtre tout en travaillant comme enseignant pour le système scolaire public de Chicago, et a reçu sa grande pause en jouant le rôle de Dresser dans le classique de 1991, «The Five Heartbeats». Cela a incité son déménagement à Los Angeles.

À Los Angeles, Lennix a travaillé dur pour faire ce qu’il aimait en tant qu’acteur dans des films, des émissions de télévision et sur scène. Il a été invité dans de nombreuses émissions de télévision populaires tout au long des années 90 et au début des années 2000, notamment ER, Diagnosis Murder et House.

Il a ensuite fait ses débuts à Broadway dans la pièce nominée aux Tony, Radio Golf. Lennix a également joué dans de nombreux titres sur grand écran, notamment The Matrix: Reloaded and Revolutions, Barbershop 2, Love and Basketball et le film primé aux Oscars Ray.

Lennix à l’extérieur de la caméra

En dehors de la caméra, Lennix garde une vie assez privée. Lui et sa femme Djena Graves Lennix partagent le temps entre leurs maisons à Los Angeles et à New York.

Djena est une femme d’affaires titulaire d’un MBA de l’Université de New York. Le couple a été présenté l’un à l’autre par un ami commun lors d’une émission de Radio Golf, et leur relation s’est renforcée à partir de ce jour.

Ils se sont mariés le 27 juin 2009 en compagnie d’amis de la famille au Barton Creek Resort & Spa à Austin, Texas. Le couple n’a actuellement aucun enfant. Cependant, étant le plus jeune de quatre frères et sœurs, Lennix aime rendre visite avec eux à Chicago.