Ne comptez pas encore les co-stars originales Judith Light ou Danny Pintauro.

Eh bien, nous n’avons jamais eu de réponse définitive de « Qui est le patron? » lorsque la sitcom classique a été diffusée pour la première fois, alors peut-être que la deuxième fois l’éclaircira.

Ou peut-être que le fait qu’une série de suites soit en développement avec les stars de la série Tony Danza et Alyssa Milano est toute la réponse dont nous avons besoin. Dans la série originale, qui s’est déroulée de 1984 à 1992, le débat était entre Danza et sa co-star Judith Light.

Alors peut-être que Tony était le patron après tout. La série révolutionnaire présentait des rôles de genre non traditionnels à une époque où ils étaient encore largement appliqués à la télévision traditionnelle. Danza a dépeint Tony Micelli, un domestique pour la directrice de la publicité veuve de Light, Angela Bower.

Milano a dépeint la fille impertinente de Tony, Samantha, en face de Danny Pintauro comme le jeune fils précoce d’Angela, Jonathan. Katherine Helmond a complété le casting comme la mère à la langue acérée d’Angela, Mona. Helmond est décédé en février 2019.

« JE SUIS TELLEMENT EXCITÉ! » Milano a sous-titré une image de l’émission sur elle Instagram. « Je voulais partager ça depuis si longtemps et maintenant je le peux! Nous pensons que le moment est venu de raconter où se trouvent ces personnages incroyables aujourd’hui. J’ai hâte de partager leurs histoires avec vous. Tellement heureux. »

Tony a également sauté sur Instagram pour partager son enthousiasme, avec une série de clichés de la série, sous-titrant son message: «Très excité de présenter« Who’s The Boss? » retour à la télévision! «

La nouvelle série reprend avec Samantha de Milan, maintenant la mère célibataire, vivant peut-être pas si par hasard dans la même maison dans laquelle elle a grandi. Cela, bien sûr, soulève la question de savoir où sont Light et Pintauro – après tout, c’était Angela de Light à qui appartenait la maison.

Bien qu’aucun d’eux n’ait officiellement signé la renaissance, les deux acteurs ont exprimé leur soutien – le casting est resté serré au fil des ans – avec Date limite signalant qu’il y a des espoirs de trouver des moyens de les ramener tous les deux dans une certaine mesure.

Le producteur légendaire Norman Lear revient en tant que producteur exécutif du nouveau renouveau, qui promet d’examiner les différences générationnelles, les différences de perspective et même les différences parentales, aux côtés de Danza et Milano (plus, le partenaire producteur de Lear, Brent Miller de ACT III Productions, et Dan Farah de Farah Films).

Pour adoucir le pot, la nouvelle série – avec Danza et Milano attachés – sera proposée dans le cadre d’un package deal par Sony Pictures Television avec la licence pour les 196 épisodes de la série originale. Cela pourrait être particulièrement attrayant, peut-être, pour une plate-forme de streaming.

