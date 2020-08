Y a-t-il une nouvelle relation de célébrité à l’horizon? C’est ce que nous nous demandons tous après avoir vu un clip circulant sur les réseaux sociaux qui semble montrer Rob Kardashian à un rendez-vous.

La star d’Instagram Aileen Gisselle a publié une vidéo amoureuse de Kardashian sur son compte le lundi 3 août. Mais elle n’a pas dit grand-chose au-delà de cela, ce qui rend difficile de dire le statut réel de leur relation. En attendant plus de détails, voici ce que nous savons sur Gisselle et sa relation avec l’alun de L’incroyable famille Kardashian jusqu’à présent.

Rob Kardashian lors d’un événement en mai 2016 | Gabe Ginsberg / .

Qui est Aileen Gisselle?

Gisselle est célèbre sur Instagram, comptant plus de 250000 abonnés sur son compte. Mère d’un enfant, elle est connue pour son style à la mode, son corps tout en courbes et ses amitiés avec d’autres personnes populaires telles que la petite amie du rappeur MoneyBagg Yo, Ari Fletcher.

Les rapports indiquent que Gisselle est née le 30 mai 1991, mais sa ville natale n’est pas claire. Sur la base de sa page Instagram, il semble qu’elle vit dans la région de Los Angeles avec sa fille, Emoniee, avec qui elle partage une page YouTube. Le couple a fait une vidéo de questions-réponses en mars où ils ont parlé de leur vie, y compris de leurs activités préférées et de leurs qualités les uns sur les autres.

En ce qui concerne les romances passées, Gisselle aurait fréquenté le champion de boxe Floyd Mayweather en 2015 et le boxeur Gervonta Davis au début de 2020. Mais on ne sait pas ce qui s’est passé dans ces relations supposées.

Rob Kardashian et Aileen Gisselle suscitent des rumeurs de rencontres

Le soir du 3 août, Gisselle a repris son histoire Instagram et a publié une vidéo la montrant au dîner avec Kardashian. Elle a appliqué un filtre à la vidéo qui projetait des cœurs sur son visage et jouait de la musique romantique alors qu’il souriait à la caméra.

Bien qu’ils n’aient pas confirmé de relation, une source a précédemment déclaré à Hollywood Life que Kardashian avait vu quelqu’un.

«Rob est très discret, mais apparemment, il sort avec quelqu’un qu’il aime vraiment», a déclaré une source au point de vente dans un rapport publié le 25 juillet. «Il sait que dès que les gens le découvriront, cela deviendra une affaire énorme. et toutes ces pressions s’ajouteront qu’il ne veut pas, alors il est très secret en ce moment. Sa famille respecte sa vie privée, tant qu’il est heureux, ils sont heureux. «

S’ils sont ensemble, ce serait la première relation publique de Kardashian depuis qu’il est sorti avec Blac Chyna. Le couple a commencé à se fréquenter au début de 2016 et a ensuite accueilli une fille, Dream, en décembre. Mais après plus d’un an de intermittence, ils ont rompu pour de bon en juillet 2017 lorsque Kardashian s’est lancé dans une diatribe explosive et a accusé le mannequin de l’avoir trompé.

Depuis la scission, ils ont fait des allers-retours et se sont lancés tous les types d’accusations – de la toxicomanie à la violence domestique. Bien que leur relation personnelle semble inexistante, les deux sont activement impliqués dans la vie de Dream.

CONNEXES: La raison alarmante pour laquelle Rob Kardashian essaierait d’obtenir la garde du rêve