Jordyn Woods a fait la une des journaux après avoir été lié à la star de la NBA Karl-Anthony Towns. Les deux ont été vus ensemble à plusieurs moments au cours de l’été, ce qui a suscité des spéculations sur le fait qu’ils pourraient être un objet.

Tous deux sont restés totalement silencieux sur la nature de leur relation au cours des dernières semaines, mais voici ce que nous en savons jusqu’à présent.

(L-R) Jordyn Woods et Karl-Anthony Towns | Leon Bennett / . Amérique du Nord; Allen Berezovsky / WireImage

Qui est Karl-Anthony Towns?

Towns est né le 15 novembre 1995 à Edison, New Jersey, d’un père afro-américain et d’une mère dominicaine (via The Undefeated). Il s’est très tôt intéressé au basket-ball et a ensuite joué pour l’Université du Kentucky.

Towns a aidé l’équipe à remporter un record de 38-1 au cours de la saison 2014-2015, selon la chaîne de télévision affiliée à CBS WLKY. Son succès sur le terrain a motivé les Timberwolves du Minnesota à le repêcher avec le premier choix du repêchage de la NBA 2015. À l’époque, Towns avait déclaré à ESPN: «Je suis tellement chanceux d’être dans ce poste. Cela signifie simplement le monde pour moi.

Il reste dans l’équipe au moment de la rédaction de cet article et a été considéré comme l’un des joueurs les plus constants de la ligue en ce qui concerne sa performance.

CONNEXES: Comment des joueurs comme Karl-Anthony Towns ont rétabli la position centrale de la NBA

Comment Jordyn Woods et Karl-Anthony Towns se sont-ils rencontrés?

On ne sait pas comment Woods et Towns se sont rencontrés, mais HollywoodLife rapporte qu’ils sont des amis de longue date et que Towns connaît même la famille de Woods.

Les deux ont été liés pour la première fois en août 2019, lorsqu’ils ont été vus faire du shopping ensemble. Woods a nié les spéculations à l’époque, affirmant dans un commentaire Instagram que Towns était «comme un frère» pour elle. Mais après avoir fait de plus en plus de sorties, dont un dîner en juillet et un autre en août, ils ont continué à faire face à des rumeurs.

CONNEXES: Jordyn Woods a-t-il un nouveau petit ami après tout le drame de Khloé Kardashian?

Que se passe-t-il vraiment avec Jordyn Woods et Karl-Anthony Towns?

Aucun d’entre eux n’a répondu aux dernières spéculations, il n’ya donc aucun moyen de dire avec certitude à 100% ce qui se passe. Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles ils seraient ensemble, une source a déclaré à HollywoodLife dans un rapport publié le 14 août que Towns comptait simplement sur Woods pour le soutien après que sa mère est décédée des suites d’un coronavirus (COVID-19) en avril.

«Jordyn et sa famille savent exactement ce qu’il traverse, donc ils ont été là pour lui de toutes les manières possibles», a déclaré la source, faisant référence à la mort du père de Woods, John Woods, décédé d’un cancer en 2017. «Elle essaie pour l’aider à traverser une période difficile en tant qu’ami, elle est très attentionnée », a poursuivi l’initié.

À propos du dîner d’août, une deuxième source a déclaré: «Jordyn et Karl semblaient très sympathiques, mais ils n’étaient pas trop coquette et cela ne semblait pas être un rendez-vous romantique. Ils avaient l’air de passer un très bon moment. Karl a retiré les chaises pour les deux dames et il était un gentleman absolu.

S’il est difficile de dire où ils en sont vraiment, il semble qu’ils ont un bon lien, et c’est honnêtement rafraîchissant de voir deux personnes entretenir une relation aussi saine et solidaire.