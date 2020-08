Beyoncé a régné le premier week-end d’août avec la sortie de Black Is King et les gens parlent toujours. La mode, la musique, les thèmes et la danse dans son récit du Roi Lion vous ont enchantés par sa grandeur ou vous ont laissé des sentiments mitigés.

Quoi qu’il en soit, il y avait plusieurs personnages remarquables dans le film Disney + qui ont retenu l’attention du public, y compris le « Blue Man ». Mais qui est le danseur qui a partagé l’écran avec Queen Bey?

Beyoncé dans «Black Is King» | Travis Matthews / Disney +

Le nom de l’homme bleu est Stephen Ojo

Ojo – qui porte le nom de scène Papi Ojo – est originaire de Lagos, au Nigéria, mais sa famille a immigré aux États-Unis en 2008, prenant de nouvelles racines à Brooklyn, New York. Selon une interview avec Time, la danse court dans ses veines depuis l’enfance.

Ojo a déclaré à la publication que lui, son frère et l’un de leurs amis avaient l’habitude de pratiquer des routines sur la musique Afrobeat et de publier leurs performances perfectionnées sur les réseaux sociaux. Ils ont finalement gagné un public local aussi.

Malheureusement, Ojo a perdu son frère aîné Emmanuel dans un accident de noyade en 2016, et il a perdu son envie de danser. Puis il a changé d’avis. «Mais j’ai dû m’asseoir et me dire:« Si Emmanuel était là maintenant, voudrait-il que j’arrête de danser? Ou voudrait-il que je continue à promouvoir l’héritage que nous essayons de créer pour notre famille? », A-t-il déclaré à Time.

Ojo et son ami ont formé un couple et ont reçu leur premier grand break dance avec Rihanna aux Grammys 2018. Après cela, ils ont été sollicités pour travailler avec d’autres artistes tels que Janet Jackson et Teyana Taylor.

Comment Papi Ojo s’est associé à Beyoncé

Au cours de sa conversation avec Time, Ojo a révélé que l’occasion se présentait sous la forme de Beyoncé il y a environ un an. Un coup de téléphone a changé les choses.

Premièrement, il a été recruté pour travailler sur le clip vidéo de la superstar « Spirit », et cela a conduit à un rappel pour Black Is King. Il a voyagé dans le monde entier en tant que membre de l’équipage pour raconter une version différente de l’histoire de Simba.

Ojo a fait l’éloge de l’éthique de travail de Beyoncé et a déclaré qu’il devait garder le projet secret jusqu’à sa sortie.

Il a également félicité l’approche collaborative du chanteur: «Rendre hommage aux auteurs, rendre hommage à notre culture – certaines personnes pourraient ne pas s’en soucier. Mais elle était très réceptive. Elle était respectueuse tout le temps, écoutant. Et chaque mouvement était propre, net, net.

Ojo a ajouté qu’il voulait s’assurer de représenter sa culture et Beyoncé de la bonne manière, alors il a travaillé très dur sur la chorégraphie.

Papi Ojo a aussi une carrière musicale

Ce qui peut surprendre les fans, c’est qu’Ojo est un chanteur à part entière. Selon Voyage Houston, il a sorti son premier single «Awelewa» en 2019, mais a déclaré que la plupart des fans ne le connaissaient que pour sa danse. Il espère que sa carrière musicale prendra son envol une fois que les gens seront branchés.

Après le tournage terminé sur Black Is King, Ojo est revenu dans sa musique. Le COVID-19 a affecté sa capacité à gagner, il l’a donc temporairement interrompu, mais les choses bougent à nouveau.

Les fans peuvent trouver Papi Ojo (The Blue Man) sur Instagram et suivre ses dernières tentatives. Il s’apprête à sortir bientôt un nouveau single « Beremole ».

