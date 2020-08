Avec des rumeurs entourant les futurs ajouts à l’univers cinématographique Marvel – et la possibilité d’une équipe de Young Avengers – des questions entourant les enfants de T’Challa surgissent. Les enfants de Black Panther entreront-ils dans le paysage, contribuant éventuellement à l’équipe Young Avengers et définissant une nouvelle ligue de héros sur toute la ligne?

Sur la base de récents rapports d’initiés, les enfants de Black Panther pourraient rejoindre le MCU. Considérant qu’Ooro Munroe est peut-être en train de faire son entrée en tant que personnage principal des X-Men dans Black Panther 2, quelques mutants Avenger pourraient être dans les plans.

«Black Panther» | Alberto E. Rodriguez / Employé

Storm peut rejoindre le MCU dans «Black Panther 2»

Selon les rapports de Mikey Sutton, un initié de Marvel et de DC, Storm pourrait être l’un des premiers X-Men à rejoindre le MCU dans Black Panther 2. Marvel aurait lorgné l’acteur / auteur-compositeur-interprète Janelle Monáe pour le rôle. Monae est déjà apparu dans Homecoming, Hidden Figures, Antebellum, etc.

CONNEXES: Storm pour remplir le rôle du professeur Xavier dans le MCU après une introduction dans «Black Panther 2?»

Dans les bandes dessinées, Storm et Black Panther se vantent de la romance éclair – résultant en un couple d’enfants et se terminant finalement par un divorce. Si la franchise cinématographique choisit de suivre le matériel source, les deux se retrouveront ensemble dans le MCU, préparant probablement le terrain pour leurs enfants.

Storm pourrait devenir un leader mutant principal, tandis que Black Panther fonctionne comme un vengeur; ainsi, leurs enfants devront probablement se battre dans de multiples batailles – certaines contre la Confrérie des mutants et d’autres contre les menaces extraterrestres qui mettent la Terre en danger.

Qui sont les enfants de Storm et Black Panther?

Selon la chronologie à portée de main, Storm et Black Panther ont plusieurs enfants. Et, étant donné qu’un «multivers» complexe arrive via Doctor Strange, des entrées étranges, des sorties imprévisibles et diverses relations interpersonnelles de dimension alternative sont possibles. Comme l’explique ., T’Challa et Munroe ont un lien qui «transcende les réalités alternatives».

Quant à leurs enfants, les fans se souviendront d’Azari, Sky Panther, Becka Munroe, Sh’ri et bien d’autres. Azari a un mélange de pouvoirs électriques et de capacités tactiques. Sky Panther est probablement leur enfant, car elle vient de se vanter à la fois de la finesse de combat de Black Panther et de la manipulation du temps de Storm; cependant, les relations et les origines familiales exactes de Sky Panther restent un peu indéterminées.

CONNEXES: « Black Panther » ne reçoit généralement qu’une critique majeure de la part des fans – et c’est invisible

Becka Munroe possède également un contrôle météorologique, l’électrokinésie, une physiologie primitive fournissant des capacités physiques surhumaines. Elle a une force et une endurance surhumaines, ainsi que de grandes canines et des serres rétractables à la place des ongles, comme le note Marvel.Fandom. Sh’ri possède également une physicalité et des prouesses surhumaines.

En fonction du nombre d’enfants que Storm et Black Panther ont – si les rumeurs de Storm sont vraies – plusieurs intrigues de mutant-Avenger deviennent possibles, laissant le MCU traverser des territoires inexplorés.