[SPOILER ALERT: Spoilers ahead for Big Brother 22.]

Après l’expulsion de Nicole Anthony lors de la deuxième semaine de Big Brother 22, la maison s’est officiellement divisée en tout le monde contre ses alliés de longue date, Janelle Pierzina et Kaysar Ridha. Lorsque Tyler Crispen, un membre clé de «l’autre côté de la maison», a remporté le concours de chef de famille suivant, de nombreux téléspectateurs, dont Janelle et Kaysar, ont vu l’écriture sur le mur des favoris des fans. Qui Tyler a-t-il proposé pour l’expulsion?

Tyler Crispen joue le HOH Comp – «Sweet Shot» sur Big Brother | Sonja Flemming

Les autres invités ont concouru pour le prochain concours de chef de famille, où ils ont dû faire glisser des tasses sur des planches marquées de valeurs en points.

Le concurrent qui a obtenu le score le plus élevé a gagné. Même si Janelle Pierzina a failli éliminer Tyler Crispen, le finaliste du BB20 est reparti avec la victoire, gardant l’alliance dominante au pouvoir pendant une semaine supplémentaire.

Après sa victoire, la majorité de la maison a célébré pendant que Kevin Campbell et Janelle ont vu l’écriture sur le mur.

Par conséquent, ils ont eu une conversation pour discuter de leurs problèmes l’un avec l’autre et ont convenu que les deux devaient travailler ensemble s’ils voulaient continuer à concourir.

Bien que Kevin sache qu’il doit travailler avec le quadruple concurrent, il a également commencé à entretenir des relations avec les «flotteurs» Da’Vonne Rogers et Bayleigh Dayton.

Le finaliste BB11 a également parlé avec Tyler, et le nouveau HOH a donné l’impression qu’il ne nommerait pas Kevin pour l’expulsion. Cependant, il a admis à Janelle qu’il prévoyait «d’aller avec la maison» et de la choisir aux côtés de son allié de longue date Kaysar Ridha.

Même si Tyler a déjà planifié ses nominations, le concours Safety Suite a menacé de jeter une clé dans ses plans. Après que Memphis Garrett ait convaincu presque tout le monde de concourir pour la sécurité la semaine dernière, lui, Nicole Franzel, Dani Donato Briones et Enzo Palumbo, avaient encore l’occasion de participer pour la dernière semaine.

Avant le début de la compétition, Enzo a déclaré qu’il voulait choisir Da’Vonne comme son «plus un» car il pensait que la sélection de David alimenterait les rumeurs de «l’alliance de tous les gars».

enzo et noël sont en sécurité cette semaine. enzo a remporté la suite de sécurité finale et a sauvé Noël. ça ne me dérange pas parce que cela laisse au moins nicole f et memphis vulnérables # bb22

– mikey ♉ | #teamdavonne # BB22 (@resilienceisme) 22 août 2020