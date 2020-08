2020-08-08 23:30:06

Robert Pattinson a tenté de se faufiler du plateau de « Tenet » pour auditionner pour « The Batman » mais Christopher Nolan a deviné ce qu’il faisait.

L’acteur de 34 ans ne voulait pas dire au réalisateur Christopher Nolan, qui dirigeait auparavant la trilogie « Dark Knight », qu’il auditionnait pour le redémarrage de Batman, mais ses tentatives de garder les nouvelles secrètes ont échoué.

S’adressant au journal The Irish Times, Robert a déclaré: « C’est drôle parce que Chris est si secret sur tout ce qui a trait à ses films. Et puis je devais être vraiment secret à propos de Batman. J’ai donc dû mentir à Chris sur le fait de devoir y aller. un test d’écran – j’ai dit que j’avais une urgence familiale. Et dès que j’ai dit ‘c’est une urgence familiale’, il a dit: ‘Vous faites l’audition de Batman, n’est-ce pas?’ »

Cependant, Robert a admis que travailler sur « Tenet » avait finalement aidé son audition car il était devenu extrêmement en forme en essayant de suivre le co-star et ancienne star du football John David Washington sur le plateau.

Il a expliqué: «Lorsque je cours à l’écran, je suis généralement associé à John David, un ancien joueur de la NFL, donc c’était la chose la plus injuste au monde. L’entraînement maximal que je fais la plupart du temps est une promenade décontractée. . John David peut courir toute la journée. C’était bien que je sois assez en forme. Mais définitivement, au début, il y avait des jours où je ne pouvais tout simplement pas marcher après. »

Pendant ce temps, Robert a admis qu’il n’était pas sûr de ce qu’était «Tenet» pendant le tournage.

Il a dit: « Quand je l’ai lu pour la première fois, Chris et [producer] Emma [Thomas] disaient: avez-vous bien lu ceci parce que tout le monde a pris encore deux heures? Et j’ai dit: Oh merde. Jusqu’à la dernière semaine du tournage, je parlais à John David et lui posais des questions assez fondamentales sur qui était mon personnage. Et John David était comme: ‘Attendez, vous ne savez pas cela?’ Mais c’est compliqué! Vous n’êtes pas seulement alimenté par l’histoire.

« Vous essayez de découvrir le mystère en même temps que les personnages du film. Beaucoup de choses dans ce film sont des choses de construction du monde d’exposition et une histoire dense. Et le script rend cela accessible à un profane. Et c’est vraiment difficile de trouver cet équilibre qui consiste à donner l’impression que cela ressemble à un dialogue naturel et à essayer de faire passer des informations que vous avez probablement besoin d’un doctorat pour bien comprendre. Et puis vous devez les mettre dans la bouche de quelqu’un comme moi, qui peut à peine ajouter . »

Mots clés: Robert Pattinson, John David Washington, Christopher Nolan

