2020-08-15 20:30:07

Selon Ronnie Wood, une valve dans son cerveau l’a empêché de faire une overdose.

Ronnie Wood pense qu’une valve dans son cerveau l’a empêché de faire une overdose.

La rock star de 73 ans pense qu’il n’est en vie qu’aujourd’hui parce que la valve l’a empêché d’aller trop loin au milieu de sa fameuse consommation de boissons et de drogues.

Ronnie a déclaré au journal Daily Mirror: « Heureusement, j’avais une valve qui s’est coupée, si elle devait être trop dans mon corps, qui disait ‘non, ne va pas plus loin, ne traverse pas cette ligne, sinon tu le feras pas le faire ».

« Il était toujours présent que cela pouvait être un point d’arrêt ou trop. Si je ne contrôlais pas cela, je tirerais du bord du précipice. »

Le rockeur des Rolling Stones a précédemment admis que sa vie est «meilleure» maintenant qu’il est sobre.

Ronnie a arrêté la drogue et l’alcool il y a une dizaine d’années et a insisté sur le fait qu’il passait encore autant de «bons moments» maintenant qu’il le faisait quand il était connu pour sa fête sauvage.

Il a dit: « Je suis devenu propre! Ma vie est meilleure maintenant. [Was I ready to get clean?] Oui. Je n’ai ni amertume ni colère. Je suis plus sage maintenant; J’ai passé un bon moment et je le fais toujours, mais d’une manière différente. »

Ronnie trouve plus facile de rester sobre parce qu’il n’est pas entouré de gens qui boivent et se droguent.

Le musicien vétéran a admis: «Il fut un temps où tout le monde que je côtoyais prenait de la drogue et buvait, c’était partout.

« Ce n’est pas comme ça maintenant, je me concentre sur mes livres de rétablissement, je parle à d’autres ex-toxicomanes. Je suis heureux comme je suis et heureux d’être là pour ma famille maintenant. »

Ronnie a eu beaucoup « d’appels rapprochés » avec sa consommation d’alcool et de drogue et pense qu’ils auraient tous pu être évités.

Il a déclaré: «Je sais qu’il y a eu des moments où j’aurais pu être un peu plus prudent.

« Il y a eu des appels rapprochés et je suppose que si j’avais utilisé mon cerveau correctement, ils n’auraient pas été aussi proches. »

Mots clés: Ronnie Wood, Rolling Stone

Retour au flux