RuPaul est « navré » après la mort de Chi Chi DeVayne, la star de « RuPaul’s Drag Race ».

La drag queen de 59 ans a rendu hommage à l’artiste, qui est apparu dans la huitième saison de la série, ainsi qu’à la troisième saison de « RuPaul’s Drag Race All Stars ».

Il a tweeté: «J’ai le cœur brisé d’apprendre le décès de Chi Chi DeVayne.

«Je suis tellement reconnaissante que nous ayons pu découvrir sa belle et gentille âme.

« Elle nous manquera beaucoup, mais jamais oubliée. Puisse son esprit généreux et aimant briller sur nous tous. »

RuPaul a ajouté plus tard: « Au nom de VH1, de World of Wonder et de la distribution et de l’équipe de RuPaul’s Drag Race, je présente ma plus profonde sympathie – de notre famille à la sienne. »

Chi Chi, qui n’avait que 34 ans, a été hospitalisée pour une pneumonie la semaine dernière et le mois dernier, elle a été admise pour insuffisance rénale présumée.

L’interprète très adorée avait documenté son combat contre la maladie chronique, la sclérodermie – qui attaque le système immunitaire et les organes internes – avec ses fans sur les réseaux sociaux, et a révélé qu’elle avait été équipée de cathéters au cœur et aux reins avant de subir une dialyse.

Quelques jours à peine avant sa mort, Chi Chi avait demandé à ses fans de prier pour elle alors qu’elle publiait une photo en blouse d’hôpital sur Instagram.

Elle a écrit: « Hé les gars, je suis de retour [hospital]. Gardez-moi dans vos prières, je reviendrai bientôt.

« Je suis actuellement aux prises avec une pneumonie, donc je serai MIA pour quelques jours de plus. »

Chi Chi – de son vrai nom Zavion Davenport – a séduit les juges avec sa synchronisation labiale sur « Et je vous dis que je ne vais pas » de « Dreamgirls » et a été adorée par les fans de la série.

Son parcours a commencé en 2016, lorsqu’elle a terminé en tant que finaliste à la quatrième place, mais elle a ensuite été invitée à participer à la série spin-off en 2018 et a terminé à la huitième place.

