« Nous étions censés nous marier aujourd’hui. Au lieu de cela … nous avons pris des photos et bu du vin », a raconté l’alun de « Modern Family ».

Le 8 août 2020 était censé être le jour où Sarah Hyland et Wells Adams ont déclaré leur amour éternel devant leurs amis et leur famille le jour de leur mariage. Mais alors cette chose embêtante appelée pandémie mondiale s’est produite.

Cela n’a pas empêché le couple de célébrer, cependant, ou le « Famille moderne » alun de se revêtir de blanc pour une séance photo impromptue.

Sarah Hyland reporte le mariage à Wells Adams

« Nous étions censés nous marier aujourd’hui. Au lieu de cela … nous avons pris des photos et bu du vin », Hyland a capturé son post Instagram célébrant la journée.

Elle a surnommé l’expérience «Un couple, une pandémie et un mariage reporté: une série».

Hyland était une vision de la beauté décontractée en blanc avec un haut en dentelle à épaules dénudées et un pantalon blanc. Elle a même travaillé un voile dans la photo avec son chapeau surdimensionné. Wells a complimenté son look avec une chemise blanche et un pantalon de costume beige.

Mais la meilleure chose à propos des photos était leur joie absolue. Malgré la tristesse évidente d’avoir à retarder la journée spéciale qu’ils ont choisie ensemble, c’est merveilleux qu’ils aient choisi de la célébrer à la place.

Et même si ce jour ne marquera peut-être pas finalement leur anniversaire de mariage, on peut néanmoins s’en souvenir comme le jour où ils n’ont pas laissé COVID-19 refroidir leurs esprits, choisissant plutôt de célébrer leur amour d’une manière encore disponible pour eux.

D’autant plus qu’ils n’ont même pas encore de date de remplacement. « Nous n’avons pas de plans pour le moment. Nous avons mis toute planification en attente », a-t-elle déclaré. Chris Harrison en juin le « Le célibataire: les plus belles saisons – jamais! » Adams est un « Bachelorette » et « Licence au paradis » alun.

Plusieurs couples ont fait preuve de créativité avec les mariages Zoom ou les événements socialement distants, mais Hyland et Adams sont clairement déterminés à organiser la cérémonie traditionnelle entourée d’amis et de famille … et tout cet amour et ces câlins qui les accompagnent.

« Toute ma famille vit principalement sur la côte Est, donc pour eux de s’envoler », a déclaré Hyland. « Et juste des âges et bien sûr avec mes risques pour la santé, nous voulons être aussi sûrs que possible. »

Hyland a d’abord reçu un diagnostic de dysplasie rénale alors qu’elle était très jeune. Elle a reçu un rein de son père en avril 2012 puis un autre de son frère en septembre 2017 lorsque celui-ci a échoué.

C’est cette même année qu’elle et Adams ont commencé à se voir. Ils ont emménagé ensemble en août 2018 et ont officiellement annoncé leur engagement en juillet 2019. La santé et la sécurité étant leur priorité absolue, cela signifie simplement un engagement plus long que prévu initialement.

Quand Hyland arrivera enfin à marcher dans l’allée, ce sera d’autant plus doux pour l’attente. En attendant, il semble que le couple sache garder le moral et que ses fans sourient avec eux.

