2020-08-09 07:30:05

Simon Cowell a été hospitalisé après être tombé de son vélo, mais son représentant a insisté sur le fait qu’il «va bien».

Simon Cowell a été hospitalisé après être tombé de son vélo.

Le magnat du divertissement de 60 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital samedi (08.08.20) lorsqu’il est tombé de son nouveau vélo électrique alors qu’il faisait un essai routier chez lui à Malibu, en Californie.

Simon a subi des blessures au dos, mais son représentant a insisté sur le fait qu’il «va bien» et est actuellement «sous observation» par le personnel médical.

Le représentant a ajouté au magazine People: « Simon a fait une chute de vélo samedi après-midi alors qu’il testait son nouveau vélo électrique dans la cour de sa maison de Malibu avec sa famille. Il s’est blessé au dos et a été emmené à l’hôpital. Il va bien. , il est sous observation et est entre de bonnes mains. »

Malgré sa chute, le patron de « X Factor » est par ailleurs en forme et en bonne santé, après avoir révélé qu’il avait perdu 60 livres. grâce à son nouveau régime de santé, qui l’a vu s’engager dans un régime de viande blanche, de fruits et de légumes.

Simon a commencé son régime l’année dernière et a déclaré en mai qu’il n’arrivait pas à croire aux résultats qu’il obtenait.

Il a dit: « J’ai commencé ce régime il y a un an et j’ai perdu 60 livres. »

Simon a suivi son régime pendant qu’il était verrouillé au milieu de la pandémie de coronavirus, mais dit qu’il est toujours tenté de glisser dans ses vieilles habitudes lorsque son fils de six ans, Eric – qu’il a avec sa petite amie Lauren Silverman – a une pizza pour le dîner.

Il a ajouté: « Je fais un peu de cuisine. Je fais de l’exercice. Assez drôle, plus pendant cette période également, je m’en tiens au régime.

« La seule chose difficile, c’est quand Eric commande une pizza … c’est la première chose qui me manque. »

Pendant ce temps, le créateur de « Got Talent » a précédemment déclaré qu’il ne pouvait pas croire à quel point il était beau depuis qu’il avait perdu du poids, alors qu’il avait réussi à se raser à plusieurs centimètres de sa taille.

Il a déclaré en janvier: « La période la plus dramatique a été le premier mois où la majeure partie du poids se détache et vous vous regardez et vous pensez » wow « . J’avais l’habitude d’avoir un tour de taille de 36 pouces et maintenant j’ai perdu quatre pouces. Je » je suis vraiment heureux maintenant.

«Vous pouvez boire cette bière légère, mais vous devez être sensible aux quantités. J’ai beaucoup plus d’énergie et je me sens bien.

«Tout ce que je fais, c’est éviter juste la viande rouge – la viande blanche c’est bien – et je mange beaucoup de légumes, de salades et bois cette bonne bière. Je suis au régime mais je n’en ai pas envie maintenant parce que la nourriture que je mange est vraiment sain et je ne trouve pas cela ennuyeux. Si c’est ennuyeux, vous ne vous y tenez pas. «

