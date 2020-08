Le juge « America’s Got Talent » testait samedi un nouveau vélo électrique chez lui à Malibu.

Simon Cowell a travaillé sur sa forme physique ces dernières années, perdant du poids et menant généralement un mode de vie plus sain. Mais cela peut également entraîner des risques inattendus.

le « L’Amérique a du talent » Le juge s’est retrouvé hospitalisé samedi après un accident à son domicile de Malibu alors qu’il testait un nouveau vélo électrique dans sa cour.

« Il s’est blessé au dos et a été emmené à l’hôpital. Il va bien, il est sous observation et est entre de bonnes mains », a déclaré un représentant de Cowell. Gens samedi soir.

Le point de vente a ajouté que si l’accident était mineur et que Cowell allait bien, il « s’est cassé le dos et va subir une intervention chirurgicale ce soir ». Il n’a pas été précisé quel type de chirurgie il devrait subir.

« Il va bien », a assuré le représentant à People. « Il est sous observation et est entre de bonnes mains. » Tout cela avant la mise en ligne de « AGT » ce mardi pour son prochain tour de compétition.

Les collègues producteurs de Cowell doivent espérer que son rétablissement sera rapide car « America’s Got Talent » a déjà connu des retards sans précédent sur la pandémie COVID-19 en cours.

À un moment donné, cependant, il y a eu des auditions filmées avec les juges et les candidats chez eux, donc si la convalescence de Simon prend plus de temps que prévu, il pourrait toujours s’éloigner de la manière dont exactement ces épisodes seront structurés.

Cowell a perdu 60 livres au cours de la dernière année environ, vantant fièrement qu’il s’en tient à une alimentation saine et à l’exercice en faisant du vélo, de la natation, de la marche et des pompes. Les concurrents et ses collègues juges ont déjà commenté cette saison son look allégé.

