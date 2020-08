Le juge « America’s Got Talent » a subi une intervention chirurgicale de cinq heures et a été remplacé pour les tournées en direct de l’émission la semaine dernière par Kelly Clarkson.

Simon Cowell se remettrait rapidement après avoir subi une intervention chirurgicale de cinq heures à la suite d’un accident de vélo électrique à son domicile le 8 août. Mais il semble également qu’une chose majeure ait changé au cours de sa convalescence.

le « L’Amérique a du talent » Le juge a perdu du poids et s’est tonifié ces dernières années en partie en raison de l’augmentation de l’exercice, mais aussi en raison d’un régime végétalien strict qu’il a établi en 2017 après une peur de la santé.

Maintenant vient des rapports de Le miroir cette petite amie Lauren Silverman avait déposé certains de ses plats préférés à l’hôpital, y compris des viandes et des chocolats. Elle lui aurait toutefois également interdit toute autre activité dangereuse.

Le changement de régime alimentaire pourrait être un répit temporaire pour aider à son rétablissement, et si c’est le cas, il semble fonctionner à merveille comme Gens rapporte que le nabab se rétablit déjà à la maison et «se promenait à nouveau» deux jours seulement après la chirurgie.

Selon un initié du point de vente. Les experts ont été ravis du rétablissement rapide de Cowell, affirmant qu’il était debout et marchait beaucoup plus vite que prévu après la chirurgie qu’il a subie, ce qui augure bien pour un rétablissement rapide.

L’opération de Cowell aurait impliqué « un certain nombre de fusions et une tige de métal introduite dans son dos », selon People. Son rétablissement comprendrait le port d’une attelle dorsale et une thérapie physique intensive prenant des semaines, voire des mois.

Bien qu’il n’y ait pas d’urgence officielle, Cowell était notamment absent des émissions en direct de la semaine dernière sur « America’s Got Talent ». Le premier lauréat « American Idol » qu’il ait jamais trouvé – et magnat en plein essor à part entière – Kelly Clarkson intensifié habilement en son absence.

En la remerciant via Twitter, Cowell était clairement à l’écoute alors qu’il vantait: « Quelle belle émission! » Clarkson a plaisanté à l’antenne en disant qu’elle était déjà assez à l’aise dans le siège de Cowell.

Merci @kellyclarkson. Vous me manquez tous. Quel beau spectacle. #AGT – Simon Cowell (@SimonCowell) 12 août 2020

Les estimations initiales étaient qu’il serait absent deux à trois semaines, mais il était prévu qu’il revienne à temps pour la finale de la saison de la série, actuellement prévue pour les 15 et 16 septembre. Maintenant, il est certainement possible qu’il puisse retourner dans le studio encore plus tôt. que cela – ou au moins composez via Zoom ou quelque chose.

