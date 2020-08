2020-08-09 22:30:07

Simon Cowell était quasiment paralysé après s’être cassé le dos à trois endroits, lors d’un accident à son domicile de Malibu samedi (08.08.20).

Simon Cowell a failli être paralysé après s’être cassé le dos à trois endroits.

La star de 60 ans a été transportée à l’hôpital samedi (08.08.20) pour subir une opération chirurgicale de six heures, après être tombée de son nouveau vélo électrique à son domicile de Malibu, en Californie, et des initiés ont révélé que Simon avait de la chance d’être blessé. n’était pas encore plus grave.

Simon était avec son fils Eric, six ans, et le fils adolescent de sa partenaire Lauren Silverman, Adam, lorsque l’accident s’est produit.

Une source a déclaré au journal The Sun: « Il testait son nouveau vélo avec Eric et Adam et la puissance de celui-ci l’a un peu surpris. Il est retombé directement sur le dos et a immédiatement su qu’il était en difficulté. Il allait mal. . »

Simon aurait manqué d’endommager sa moelle épinière d’un centimètre, la source expliquant: « C’était une très, très mauvaise chute – mais il est très chanceux de s’être échappé avec les blessures qu’il a. S’il avait endommagé la moelle épinière, il aurait pu regarder à la vie en fauteuil roulant, mais grâce aux médecins, il espère pouvoir se rétablir complètement. »

Un porte-parole de Simon a déclaré: « Simon s’est cassé le dos à plusieurs endroits lors d’une chute de vélo alors qu’il testait un nouveau vélo électrique dans la cour de son domicile à Malibu avec sa famille. Il a été transporté à l’hôpital où ils ont opéré pendant la nuit. . Il est sous observation et va bien. »

Il a été précédemment affirmé que Simon pourrait faire face à des mois de rétablissement.

Une source a déclaré au Page Six du New York Post: « Ce fut une longue opération, ils ont dû fusionner ses os et implanter une tige. Mais Dieu merci, il ira bien et aura quelques mois de guérison. »

