Simon Mayo rejoint Greatest Hits Radio pour «The Album Show with Simon Mayo», une vitrine de trois heures consacrée à la célébration des plus grands albums des années 70, 80 et 90.

Simon Mayo rejoint Greatest Hits Radio pour une nouvelle émission du week-end.

«The Album Show with Simon Mayo», une vitrine de trois heures consacrée à la célébration des plus grands albums des années 70, 80 et 90, débutera le dimanche 6 septembre de 13h à 16h.

Parlant de rejoindre Greatest Hits Radio, Simon, 61 ans, a déclaré: « Trois heures de super album seront un régal du dimanche pour moi. J’espère que cela vous permettra de vous reconnecter à une époque où votre collection d’albums était la chose la plus importante de votre vie. Il a dit qui vous étiez. Au moment où nous ne serons plus en ondes, vous aurez envie de tous les écouter à nouveau! Insérez ce CD. Mettez l’aiguille sur le disque. Appuyez sur play sur votre lecteur de cassette. Ce sera amusant! »

Andy Ashton, directeur du contenu du Greatest Hits Radio Network, a déclaré: « C’est incroyablement excitant que Simon rejoigne notre line-up déjà de classe mondiale alors que le réseau se développe à travers le Royaume-Uni. Greatest Hits Radio est tout au sujet de la musique et des bons moments qu’ils représentent , et nous avons hâte d’entendre Simon partager sa passion pour les albums et tous les plus grands succès qu’ils détiennent. Simon est depuis longtemps un acteur majeur de l’industrie, devenant l’un des diffuseurs les plus appréciés et les plus fiables du Royaume-Uni, et nous savons qu’il ‘sera fermement à la maison sur Greatest Hits Radio. »

Simon – qui a contribué au lancement de la nouvelle station de divertissement classique, Scala Radio l’année dernière – rejoindra d’anciens collègues de la BBC Mark Goodier, Andy Crane, Paul Gambaccini, Pat Sharp et Janice Long à la station.

Le nouveau spectacle de Mayo commencera par une plongée profonde dans le catalogue arrière de Bruce Springsteen.

Il comprendra également des fonctionnalités qui explorent les collections de disques des auditeurs, célébrant les bons moments et les bons souvenirs qu’ils représentent, ainsi qu’un compte à rebours hebdomadaire de l’album classique.

