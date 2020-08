« J’ai fermé les yeux parce que je ne voulais pas te voir quand tu es mort, » expliqua Vergara.

Comme si le tout premier live « L’Amérique a du talent » épisode dans le COVID-19[feminine l’époque n’allait pas être assez différente, maintenant chef honcho et juge Simon Cowell n’était pas disponible pour participer après un accident de vélo électrique ce week-end.

Simon se rétablit après avoir subi une intervention chirurgicale samedi soir, il sera donc absent au moins deux semaines, ce qui signifie que le spectacle devait rapidement trouver un remplaçant. Eh bien, qui mieux que la première star américaine que Simon a trouvée sur « Idole américaine, » et quelqu’un ayant de l’expérience en tant que juge / entraîneur via un frère ou une sœur du réseau « La voix. »

Kelly Clarkson un enthousiasme sans fin et une compréhension profonde du processus qui se déroule derrière ces émissions en font un ajout de dernière minute parfait au casting. De plus, qui n’aime pas l’idée que trois femmes aient maintenant la majorité Howie Mandel?

Et elle n’était pas la seule nouveauté. D’énormes accessoires à l’équipe créative et à l’équipe de «AGT» pour la création d’un lieu incroyable à Universal Studios. Non seulement les juges sont maintenant assis à une distance de sécurité l’un de l’autre sur l’estrade, mais toute la scène est flanquée d’écrans vidéo avec des centaines de fans qui regardent tout se dérouler en direct.

C’est la meilleure chose à faire pour un public en direct et cela avait l’air incroyable. Cela montre à quel point la technologie est le pont pour rassembler les gens en ces temps incertains. De plus, il semble tellement plus naturel d’avoir cette interaction – même numérique – avec un public en direct à ce stade de la compétition.

TooFab / .

Et l’action ne s’est pas limitée à cette scène, avec des artistes sur scène et autour du lot Universal Studios, créant des décors uniques. Certains rayonnent même de chez eux dans le monde entier – les restrictions de voyage étant une chose.

Nous sommes tellement ici pour ces innovations et espérons que d’autres l’adopteront, ou quelque chose de similaire, en fonction de la durée pendant laquelle le COVID-19 continuera à avoir un impact sur tout et tout le monde.

Ce soir, seuls cinq des onze actes passeront au tour suivant. Attention, puisque je suis en sécurité chez moi, je vais probablement être un peu plus dur que mes collègues Howie Mandel, Heidi Klum, Sofia Vergaraet Kelly Clarkson. Mais je serai peut-être plus gentil aussi. Peut être.

Et juste pour le plaisir, je vais les classer du pire au premier pour voir comment font mes favoris et si vous faites les choses correctement (c’est-à-dire d’accord avec moi).

.

Frenchie Babyy

(danseur) Malheureusement, Frenchie tombe dans le piège tant de ceux qui peuvent disloquer une articulation le font, en s’appuyant trop sur le gadget. Cela rend l’acte rapidement répétitif, surtout après plusieurs apparitions. Il a besoin de construire une routine complète autour du cassage d’os et de se renforcer en tant que danseur total pour vraiment se démarquer et se faire une marque. D’autant que cette épaule gauche est dans son propre monde de luxation, elle est donc fascinante.

Revue de côtelettes de porc

(Animal Act) Quand il s’agit de porcs dressés, il suffit de ralentir l’action. Ils se déplaçaient beaucoup plus lentement, mais nous ne pouvions toujours pas nous arrêter de sourire pendant qu’ils exécutaient leurs différents tours – avec quelques hoquets en cours de route. Ce n’était pas propre et les cascades n’étaient pas très difficiles, mais c’était adorable et nous avons vu de nouveaux mouvements de leur part. Nous ne savons pas jusqu’où cela peut aller, mais c’est définitivement quelque chose de différent et a un charme contagieux.

Bello et Annaliese Nock

(casse-cou) Après que Bello se soit blessé, Annaliese a dû continuer sans lui – le frère Petey est intervenu pour contrebalancer. C’est dommage, car nous avons déjà vu ces casse-cou jouer séparément, nous étions donc ravis de regarder le duo père-fille ensemble – et nous ne les avons pas encore vus cette saison à part un petit extrait. Le problème est que seul ce n’était pas aussi cool, car nous avons déjà vu des trucs comme ça. De plus, une grande partie de la peur est mise en scène, même si nous pensons que l’accident de corde à sauter était réel. Nous les voterions seulement dans l’espoir que Bello pourrait la rejoindre et que nous pourrions assister à un véritable double casse-cou.

.

Shaquira McGrath

(chanteuse) Nous sommes heureux que Shaquira soit revenue à ses racines country, mais transformer ce morceau de Rascal Flatts en un hymne puissant nous a donné un sacré coup. Elle a dépassé la fin et en a fait un peu trop avec les pistes au milieu, mais il y avait des parties qui nous ont rappelé la femme qui nous a épatés lors de cette première audition. Malheureusement, nous voulions récupérer toute cette performance et nous n’avons obtenu que des pièces. Sa voix est forte, mais il lui manquait ce petit plus qui la rend spéciale.

Simon et Maria

(danseurs) Nous avons été durs avec ce jeune couple la dernière fois et peut-être qu’ils en ont entendu parler, parce qu’ils ont vraiment intensifié les choses cette fois-ci. La plupart des ascenseurs étaient sans couture et magnifiquement exécutés. Les éléments hip-hop auraient pu être un peu plus forts dans l’ensemble, mais la chorégraphie d’un dîner était créative, toute l’ambiance était amusante à haute énergie et nous avons vu un travail de salsa impressionnant et complexe saupoudré ici et là, donc ils représentaient.

Brett Loudermilk

(acte de danger) Encore une fois, son acte était un peu gâchis parce qu’il a fait aider Sofia, mais elle le rend vraiment beaucoup plus drôle. Brett a bien joué avec elle et Heidi, prouvant à quel point il était un showman, mais il est clair à quel point Sofia était mal en point lorsqu’elle a renvoyé que c’était une mauvaise direction. Peut-être qu’un partenaire plus propre aurait un peu obscurci cela, mais il est toujours très divertissant et la cascade elle-même était assez intelligente.

Facebook

TOP 5

Roberta Battaglia

(chanteuse) Pas aussi époustouflante que la première fois que nous l’avons vue, vous pouviez voir les nerfs jouer sur le visage de Roberta et s’insinuer dans son registre inférieur. Elle a toujours un instrument incroyable, quel que soit son âge. Mais à dix ans, elle est pratiquement une révélation. C’était un choix de chanson intelligent, car «You Say» emmène les auditeurs dans un voyage vocal et met vraiment en lumière tant de facettes d’une voix. Roberta a un instrument incroyable et elle sait vraiment comment s’en servir.

Michael Yo

(comédien debout) Michael a livré la moitié d’un ensemble très solide; la seconde moitié. Sa première moitié était sérieuse sur la naissance de son fils, mais elle manquait gravement à la fois de blagues et d’un flux narratif naturel. Au moment où il est passé à ne pas mourir pour votre fille le premier rendez-vous, il était en plein essor avec du matériel plus solide et un accouchement beaucoup plus confiant. Nous avons donc vu ce qu’il pouvait être, mais nous avons également vu à quel point cela pouvait mal tourner. Un sac mélangé.

Archie Williams

(chanteur) Bien que ce ne soit pas la chanson la plus voyante à jouer à un moment aussi critique sur cette scène, Archie a quand même réussi à en extirper l’émotion. Le message résonne certainement dans notre culture divisée, et cela signifie tellement de sa part en considérant son histoire d’homme incarcéré la plus grande partie de sa vie pour un crime qu’il n’a pas commis. Mais nous aurions aimé que la piste nous offre un peu plus de sa gamme et de sa force ainsi que ces moments tendres et sincères. Il est tellement plus que ce que nous avons vu ici.

.

Double Dragon

(chanteurs) Tout sur ces jumeaux est un délice, de leur personnalité à leurs mouvements de danse en passant par leur voix incroyable. Ils jouent comme un seul et le chanteur le plus fort non plus. En fait, ils sont tous assez bons pour se battre dans cette émission, mais ensemble, ils sont une véritable force de la nature qui ne sera pas niée. Nous avons même aimé le segment avec le petit ami mis sur la vie avec sa petite amie et son jumeau. Cela ressemble à une super sitcom pour nous!

Feng E

(joueur de ukulélé) Tout d’abord, Taiwan est clairement derrière Feng E. Le joueur de 13 ans a joué en direct et sa mise en scène était presque aussi époustouflante que son jeu. Nous pensions que nous étions impressionnés la première fois qu’il a atteint cette étape, mais il est passé au niveau supérieur cette fois et nous a absolument surpris en nous balançant sur un ukulélé comme nous ne l’avons jamais vu auparavant. C’était incroyable. Il n’avait besoin d’aucun autre instrument ou voix pour remplir cette étape. C’était tout simplement incroyable.

NBC

PRÉDICTIONS

Nous allons à l’encontre de tout ce dont nous nous plaignons en ayant autant de chanteurs dans notre Top 5, mais ils ont vraiment réussi à se démarquer avec beaucoup moins de problèmes que certains des autres groupes. Cela dit, nous pourrions voir Roberta passer à côté peut-être au profit de Brett Loudermilk ou Simon & Maria.

Bien sûr, les numéros pour enfants ont tendance à très bien faire ici, et Roberta a été incroyable lors de sa première sortie. Nous ne pensons pas qu’Archie était aussi fort, mais il était toujours bon et son histoire est si touchante. L’Amérique pourrait-elle le laisser glisser?

La vérité est qu’il y a eu beaucoup d’actes médiocres cette semaine avec seulement quelques-uns qui se sont vraiment démarqués. Donc, une grande partie de cela pourrait résulter des performances passées et des sentiments généraux à propos de l’acte.

Donc, nous allons prédire que les premiers faux pas de Michael lui coûtent la prochaine chance et qu’il n’avance pas. Simon & Maria glissent dans sa position et le reste de notre Top 5 y parvient, ce serait donc une bonne nouvelle pour Feng E, Double Dragon, Archie Williams et Roberta Battaglia.

Nous découvrirons ce qui se passera bientôt lorsque « America’s Got Talent passera à deux soirs par semaine, les mardis et mercredis à 20 h. ET sur NBC.

