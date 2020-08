Le 31e anniversaire de Joe est survenu quelques semaines seulement après que lui et Sophie aient accueilli leur premier enfant ensemble, une fille nommée Willa.

Sophie Turner célèbre son « bébé papa » Joe Jonas pour ses 31 ans.

Samedi, la star de « Game of Thrones », 24 ans, a rendu un doux hommage à son mari pour son premier anniversaire en tant que père.

« Joyeux anniversaire à mon amour / papa / bébé papa 🥵🔥😍 ♥ ️ » Sophie a légendé une photo en noir et blanc d’elle-même et de Joe assis à une table.

Les deux autres Jonas Brothers – Nick, 27 ans et Kevin, 32 ans – ont également posté en l’honneur du grand jour de Joe.

«Vous êtes la personne la plus drôle que je connaisse et j’adore vous célébrer», a écrit Nick sur Instagram, partageant une vidéo des coulisses de Joe dansant, ainsi qu’une photo des deux en smoking. « Je me sens tellement chanceux de t’avoir comme frère. Je t’aime tellement. Joyeux anniversaire @joejonas »

Pendant ce temps, Kevin a partagé une photo hilarante de Joe et d’un lémurien. « Joyeux anniversaire @joejonas t’aime mec. J’espère que tu passes une journée incroyable !! » il a sous-titré le message.

Le 31e anniversaire de Joe est survenu quelques semaines seulement après que lui et Sophie aient accueilli leur premier enfant ensemble, une fille nommée Willa. Bien que le couple n’ait pas encore annoncé publiquement la naissance de leur fille – et n’a jamais révélé qu’ils s’y attendaient -, ils ont été repérés à plusieurs reprises autour de Los Angeles, avec la bosse de bébé proéminente de Sophie exposée.

Sophie et Joe ont annoncé leurs fiançailles en octobre 2017 et ont organisé non pas une, mais deux cérémonies de mariage. La paire premier marié en mai 2019 à Las Vegas après les Billboard Music Awards. Près de deux mois plus tard, Sophie et Joe fait le nœud à nouveau lors d’une cérémonie officielle en France.

