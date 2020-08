2020-08-14 16:30:04

Stacey Solomon veut accueillir des enfants avec Joe Swash, lorsque leurs enfants biologiques grandiront.

Stacey Solomon veut accueillir des enfants avec Joe Swash.

Le présentateur de 30 ans et ancien acteur des EastEnders Joe, 38 ans, a un fils de 15 mois Rex ensemble, tandis que Stacey a des fils Zachary, 12 ans, et Leighton, huit ans, issus de relations précédentes, et Joe a 13 ans. -L’ancien fils Harry avec son ancienne fiancée Emma Sophocleous et le couple espèrent accueillir des enfants lorsque leurs enfants biologiques grandiront.

S’exprimant sur ‘Loose Women’, Stacey a jailli de la mère de Joe, qui est un parent d’accueil « brillant » et a ajouté: « Nous avons tous les deux eu une discussion sur le moment où nos enfants partent et quittent la maison que c’est quelque chose que nous ferions. regarder absolument.

« Vous devez examiner votre propre situation et ce que vous pouvez offrir. »

Cependant, Stacey a récemment admis qu’elle souhaitait plus d’enfants biologiques, lors d’une table ronde sur les «femmes en vrac» sur le sexe qui devrait être responsable de la contraception.

Stacey a déclaré: «Je m’attends toujours à ce que l’homme fournisse le contrôle des naissances, je ne sais pas si c’est une chose générationnelle.

«Si je devais rencontrer quelqu’un, ce que je ne fais pas ces jours-ci, je m’attendrais à ce qu’ils apportent un préservatif avec eux, je ne l’apporterais pas moi-même. Je ne prendrais pas automatiquement la pilule.

Lorsqu’on a demandé à Stacey si Joe avait déjà envisagé de subir une vasectomie pour s’assurer qu’ils ne pouvaient plus avoir d’enfants, elle a ajouté: « Ce n’est pas une conversation que j’ai eue avec Joe car aucun de nous ne sait si nous avons fini d’agrandir notre famille ou ne pas.

«Mais dans quelques années, nous aurions certainement cette conversation si nous décidions que nous ne voulions pas plus d’enfants. Bien que je ne pense pas que nous nous attendions à cela, ou que je me fasse ligoter la trompe.

« Il faudrait examiner nos autres options …

« Personnellement, je soutiendrais mon cas pour ne pas continuer à prendre la pilule contraceptive pendant une longue période parce que ce n’est pas quelque chose que je veux faire … La seule chose qui reste serait une bobine sans hormones. »

Mots clés: Stacey Solomon, Joe Swash

