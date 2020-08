Tout le monde reste calme, ça arrive enfin. SuperM vient d’annoncer qu’ils feront un retour avec leur premier album complet. SuperM sortira deux singles avant leur premier album studio intitulé «100» et «Tiger Inside». Leur prochain album s’intitule Super One et sort le 25 septembre.

SuperM vient d’annoncer son prochain album

Le 5 août, le groupe coréen a annoncé son retour sur ses réseaux sociaux. Le premier single de l’album, «100», sortira le 14 août. «Tiger Inside», le deuxième single de l’album, sortira le 1er septembre.

Après la sortie des deux singles, Super One, le premier album du groupe, sort le 25 septembre. Super One suit leur EP SuperM: The 1st Mini Album, que le groupe a sorti le 4 octobre 2019. L’EP a atteint Non 1 sur le Billboard 200, faisant de SuperM le premier groupe coréen à faire ses débuts à la première place.

Sur la base de tout ce que le groupe a accompli avec ses débuts, l’anticipation et les attentes pour Super One sont élevées. Les membres étant parmi les artistes les plus talentueux de la K-pop, SuperM est sans aucun doute prêt à relever le défi de maintenir sa domination sur les charts.

Chaque membre a un teaser individuel

Pour les promotions d’albums, le groupe a déjà publié des teasers pour les membres individuels. Le 6 août, des teasers pour Lucas et Taemin ont été publiés. Dans les vidéos, Lucas et Taemin ont réfléchi sur leurs parcours en tant qu’artistes et comment leur parcours dans la musique les a amenés à rejoindre SuperM.

«Depuis le jour où j’ai rêvé de devenir chanteur, il y avait des choses auxquelles je pensais et que je désirais chaque jour», a déclaré Taemin en regardant les vidéos des débuts de SuperM.

Le 7 août, le groupe a publié des teasers pour Taeyong, Kai et Ten. Les trois membres ont discuté de leur amour de la danse et de la façon dont la danse en faisait partie.

«Danser, c’est m’exprimer», a déclaré Ten dans son teaser en peignant. «Avec une myriade de couleurs qui bougent au rythme, je peins ma propre image à travers la danse.»

Les teasers de Baekhyun et Mark ont ​​été publiés le 8 août. Dans le teaser de Baekhyun, il a discuté de l’importance de la pratique et de la maîtrise d’un métier. Mark a abordé un sujet légèrement différent et a déclaré qu’il prévoyait de profiter de sa carrière à son propre rythme.

«Je n’irai plus à plein régime. Au lieu de cela, je marcherai lentement, profitant de chaque étape du voyage », a déclaré Mark. «À mon rythme, en suivant mes propres rythmes.»

Ce que les fans savent de l’album

Bien que l’album ne sortira pas avant le 25 septembre, les fans ont déjà une idée des chansons qui seront incluses sur Super One. Lors de leur dernière tournée, le groupe a interprété plusieurs chansons qui n’ont pas sorti de version studio, notamment «Dangerous Woman» et «With You». Ils ont également interprété «Dangerous Woman» sur Jimmy Kimmel Live! et «Avec vous» pendant One World: Ensemble à la maison.

Lors de leur concert virtuel «Beyond LIVE», SuperM a donné aux fans un aperçu de leur album. Ils ont interprété « Tiger Inside », dont les fans savent maintenant qu’il s’agit de l’un des singles de Super One. Le groupe a également donné aux fans un aperçu des différentes chansons de sous-unité de l’album.