Tamar Braxton a remercié son petit ami, David Adefeso, de lui avoir sauvé la vie.

La chanteuse et personnalité de la télévision de 43 ans a fait l’éloge de son petit ami David Adefeso, quelques semaines à peine après avoir été hospitalisée pour une surdose présumée.

Elle a écrit: « Je suis venue ici juste pour dire ceci et ensuite je me déconnecte … si vous avez déjà été en convalescence ou en traitement, vous savez que vous réfléchissez à beaucoup de choses … alors je ne pouvais pas laisser un autre jour, une autre seconde passe sans PUBLICIT … Remerciant mon amour @ david.adefeso pour m’avoir sauvé la vie …

«Je suis tellement reconnaissant. J’étais dans notre maison sans vie et je suis sûr que me trouver comme tu l’as fait n’aurait pas été facile. Mais sachez que les gens qui viennent vers vous en disant toutes ces choses folles, ce n’est pas facile moi. (sic) »

Et Tamar insiste sur le fait que David et son fils Logan, sept ans – qu’elle a avec son ex Vincent Herbert – sont sa «priorité».

Elle a ajouté: «Les gens vous ont appelé tous les noms du livre, pour vous détourner de ce qui se passait vraiment. Pendant tout ce temps, vous avez tenu ma main, entendu mes cris, m’a tenu quand j’étais faible. Vous avez eu mon ENTIER de retour‼ ️ Je ne permettrai à personne de vous appeler contrôlant ou «c’est cet homme africain» … comme si je n’ai pas d’esprit à moi, car sans cet homme africain, je ne serais tout simplement pas là. t politique et ton amour pour moi n’est pas ça, tu étais là pour moi quand PERSONNE n’était et est toujours.

« VOUS et Logan êtes prioritaires. Merci d’être mon rocher et maintenant, mon ange sur terre. Je t’aime … et même si on m’a dit oui dans cette vieille vidéo … de temps en temps, je ne pouvais pas imaginer quelle vie serait comme si tu n’étais pas à mes côtés. Dieu merci, je suis là et merci Dieu pour toi (sic) «

