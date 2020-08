Les stars de 90 Day Fiancé Tania Maduro et Syngin Colchester ont récemment posé sur des photos Instagram avec Babygirl Lisa Hamme. Hamme est l’un des plus récents méchants de la franchise à succès TLC. La star de télé-réalité a été surprise en train de lancer des insultes racistes sur les réseaux sociaux et a admis avoir appelé son mari le n-mot pendant leur temps privé. Maintenant, étant donné le soutien franc de Tania Maduro au mouvement BLM, les fans la critiquent pour avoir passé du temps avec Babygirl Lisa.

Babygirl Lisa Hamme admet avoir appelé Usman Umar d’insulte raciale

EN RELATION: Les fans de 90 Day Fiancé frappent la Babygirl Lisa pour George Floyd Sign

La star de 90 Day Fiancé, Babygirl, Lisa Hamme, n’a pas gagné beaucoup de fans depuis son passage dans la série. En fait, elle a suscité d’incroyables critiques pour la façon dont elle a traité Usman Umar pendant leur tournage ensemble et pour son utilisation d’insultes raciales.

En fait, Usman Umar s’est manifesté pendant le tournage révélateur pour annoncer la nouvelle. Au cours de la séquence, Umar a déclaré: «Lisa, la semaine dernière, vous m’avez traité de n * gger, ce qui, je le sais, est totalement inapproprié en Amérique. Tu m’as traité de n * gger, je ne m’en veux même pas parce que je suis habitué à la façon dont tu te conduis. «

Hamme n’était pas content qu’Umar en ait parlé. Elle a dit: «Si vous recommencez cette merde. N’ouvrez pas cette boîte de vers. Ne pas. Ne commence pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez, si vous ouvrez cette boîte de vers.

Lors d’une interview, elle a dit plus tard à Domenick Nati: «Non, ce mot a été utilisé hors contexte et par stupidité. Mon mari a accepté mes excuses, mais les haineux ne le font pas et ils veulent s’en sortir sans fin. «

Tania Maduro pose avec Babygirl Lisa

La tristement célèbre star de 90 Day Fiancé semble avoir trouvé des amis parmi la distribution de l’émission TLC, malgré son comportement dans et en dehors de l’émission. Geoffrey Paschel, un autre membre de la distribution tristement célèbre, semble passer du temps avec Hamme. Paschel est actuellement accusé d’abus dans plusieurs relations.

Hamme a récemment téléchargé une photo d’elle-même en train de traîner avec Tania Maduro et Synging Colchester. Elle a ajouté la photo à son Instagram et l’a légendée: «Nous avons passé un moment fantastique avec @syngin_colchester et @ tania.maduro, un couple si charmant.»

Plus tard, elle a téléchargé une autre photo d’elle-même avec Geoffrey Paschel et Syngin Colcheste, apparemment du même jour.

Les stars de 90 Day Fiancé appellent Tania Maduro

Babygirl Lisa Hamme, Tania Maduro et Syngin Colchester du fiancé de 90 jours | lisa_hamme_ via Instagram

Les fans de 90 Day Fiancé n’ont pas tardé à déchirer Tania Maduro pour avoir passé du temps avec Babygirl Lisa Hamme. Maduro est une fervente partisane de l’anti-racisme, et les fans la maintiennent peut-être à un niveau plus élevé lorsqu’il s’agit d’interagir avec ceux qui utiliseraient des insultes raciales.

Un Redditor a écrit: «Attendez. Tania, qui aime tant la justice sociale, traîne avec une femme blanche qui a utilisé le mot n? Donnez-lui un sens.

« Tania est censée être réveillée, mais elle prend une photo avec un raciste connu », a souligné un autre utilisateur.

D’autres ont fait écho à des sentiments similaires. Un fan de la série a ajouté: « C’est assez étrange qu’une fille qui semble protester pour la justice en Amérique traîne avec une vieille femme blanche jette des insultes et autres comme si ce n’était l’affaire de personne lorsqu’elle était contrariée. »