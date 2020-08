2020-08-24 11:30:04

Selon Taron Egerton, rentrer chez lui au Pays de Galles a été un « bel antidote » à son 2019 bondé.

Taron Egerton pense que rentrer chez lui au Pays de Galles a été un « bel antidote » à sa trépidante 2019.

L’acteur de 30 ans a joué dans « Rocketman » – le film biographique sur Sir Elton John – l’année dernière, mais il a été heureux de prendre du recul et de passer du temps de qualité à la maison ces derniers mois.

Il a partagé: «Cela a semblé être un bon antidote.

«Autant que j’ai apprécié l’année dernière, avec toute la folie, c’est bien de m’éloigner des feux de la rampe. J’ai aimé être dans ma ville natale. Je me sens comme un membre d’une communauté.

« Rocketman » était très excitant. J’ai rencontré Meryl Streep, Brad Pitt. Mais c’est bien de revenir à la réalité. J’aime être en bas de la route de ma mère. J’aime être en bas de la route de mes petites sœurs. »

Taron pense que rester « ancré » et passer du temps à la maison a été bon pour sa « santé mentale ».

L’acteur a admis aimer être dans un environnement «normal».

Il a déclaré à GQ Hype: « C’est très important pour ma santé mentale. J’adore Hollywood, mais j’aime revenir à quelque chose qui me semble plus normal. »

La pandémie de coronavirus a eu un impact dévastateur sur l’industrie du théâtre britannique.

Taron adorerait voir les salles rouvrir dans les semaines à venir, mais il n’est pas sûr que ce soit sûr au milieu de la crise sanitaire.

Il a déclaré: «Mon instinct est de dire qu’il est impératif de ramener les gens dans les théâtres, mais pas au détriment de la santé publique. Je ne sais pas comment obtenir 500 personnes dans un théâtre en toute sécurité.

«Pour moi, cependant, je voulais revenir sur scène depuis longtemps et quand il n’y a pas quelque chose, vous le voulez plus. Le théâtre de Londres est une grande partie de son économie et de son caractère, mais ce qui est plus alarmant, c’est le théâtre provincial.

« Pour quelqu’un comme moi, qui est venu par le biais du Aberystwyth Arts Centre, si cet établissement meurt, mes petites sœurs n’auront pas cette opportunité et c’est vraiment tragique. »

Lisez la fonctionnalité complète en ligne sur GQ Hype https://www.gq-magazine.co.uk/gq-hype/bc/taron-egerton-tetris-montblanc

Mots clés: Taron Egerton, Elton John et Brad Pitt

Retour au flux