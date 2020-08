2020-08-10 12:30:07

Tessa Thompson ne s’inquiète pas du fait que son activisme affecte ses opportunités de travail et dit qu’elle ne voudrait pas travailler avec des personnes qui ne soutiennent pas ses valeurs fondamentales.

L’actrice de 36 ans est un fervent partisan du mouvement Black Lives Matter, a lancé le # 4PercentChallenge de Time’s Up et de l’Initiative Annenberg Inclusion, demandant à Hollywood d’embaucher plus de réalisatrices et a participé au défi Pass The Mic sur Instagram mais Tessa ne se soucie pas si les gens pensent qu’elle s’exprime trop.

Elle a déclaré au magazine PORTER: « Je ne pense pas qu’un artiste ait nécessairement la responsabilité d’essayer d’être un agent de changement. Mais, pour moi, cela a toujours été quelque chose de convaincant. Et s’il y a un risque à s’exprimer, c’est toujours ressenti. Je continue juste à essayer d’apprendre à me présenter dans ces espaces et à passer le micro à des gens qui en savent beaucoup plus que moi.

« Quiconque ne voudrait pas travailler avec moi parce que je suis une personne en ce moment qui se bat [that] la valeur et la dignité de la vie des Noirs doivent être protégées … Je ne veux vraiment pas travailler avec eux. C’est ma vie et il est important que mes valeurs fondamentales correspondent à mon écosystème créatif. »

Tessa joue dans le prochain ‘Sylvie’s Love’ d’Eugene Ashe, qui suit une jeune femme Sylvie, qui tombe amoureuse d’un saxophoniste doué Robert (joué par Nnamdi Asomugha) et Tessa est ravie de montrer une histoire d’amour noire à l’écran.

Elle a expliqué: «La première fois que j’ai entendu parler de l’Amour de Sylvie et que j’ai eu des conversations avec Nnamdi pour le faire, cela m’a rappelé ‘The Notebook’. Je me souviens avoir vu ça dans la journée et j’ai pensé: ‘J’adorerais être dans un film comme ça ».

« Faire un film autour de deux Noirs qui tombent amoureux m’a vraiment touché. Je pense que même dans ces moments de péril et de douleur, cela montre que nous dînons toujours, nous célébrons toujours, nous chantons toujours des chansons , nous continuons à faire l’amour et à faire toutes les autres choses que nous faisons en tant qu’humains pour nous soutenir. »

