D’Elia a nié toutes les allégations portées contre lui.

Chris D’Elia ne fait plus partie du film de zombies de Zack Snyder « Army of the Dead ».

Selon The Hollywood Reporter, l’actrice et comique debout, Tig Notaro, remplacera D’Elia dans le film Netflix après avoir été accusé de harcèlement sexuel d’adolescentes.

Depuis que la photographie principale pour « Army of the Dead » a été achevée l’année dernière, le film subira des reprises pour intégrer le rôle de Notaro. Cependant, comme la distribution principale a déjà terminé le tournage, Notaro tournera ses scènes en utilisant une variété de techniques, notamment en jouant face à un partenaire avec un écran vert, ainsi que CGI.

Le synopsis du film se lit comme suit: « Suite à une épidémie de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires prend le pari ultime, s’aventurant dans la zone de quarantaine pour réussir le plus grand braquage jamais tenté », selon IMDb.

Le film, réalisé et co-écrit par Snyder, met en vedette Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder et Samantha Win.

La nouvelle du remplacement de D’Elia survient quelques mois à peine après que plusieurs femmes se sont manifestées sur les réseaux sociaux pour accuser l’acteur, 40 ans, d’envoyer des messages inappropriés et de tenter de solliciter des photos de nu. Quelques femmes ont affirmé qu’elles étaient adolescentes au moment des incidents présumés; D’Elia a nié ces allégations.

La star de « You » a ensuite fait une déclaration à TMZ.

«Je sais que j’ai dit et fait des choses qui auraient pu offenser des gens au cours de ma carrière, mais je n’ai jamais poursuivi sciemment des femmes mineures à aucun moment», a-t-il commencé. « Toutes mes relations ont été à la fois légales et consensuelles et je n’ai jamais rencontré ni échangé de photos inappropriées avec les personnes qui ont tweeté à mon sujet. »

« Cela étant dit, je suis vraiment désolé. J’étais un mec stupide qui me laissait ABSOLUMENT me laisser prendre dans mon style de vie. C’est MA faute. Je le possède. J’y réfléchis depuis un certain temps maintenant et je promets que je continuera à faire mieux », a-t-il déclaré.

Après que D’Elia a été abandonné à la fois par son manager et CAA, son ancien coéquipier de «Whitney», Whitney Cummings, a répondu aux allégations sur Twitter.

« Je suis dévasté et enragé par ce que j’ai lu et appris. C’est un modèle de comportement prédateur. Cet abus de pouvoir est rendu possible par le silence. »

« Maintenant que je suis consciente, » continua-t-elle. « Je ne serai pas silencieux. »

Cummings a ajouté: « Les filles devraient pouvoir être fan d’un comédien qu’elles admirent sans devenir une cible sexuelle. C’est la responsabilité de l’adulte d’être un adulte. »

