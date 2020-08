Ceux qui suivent le rythme des Roloff depuis des années sont ravis d’entendre ce qui va se passer pour la famille. Et on dirait que Little People, Big World revient sous peu. Alors, que peuvent s’attendre les fans à voir dans la nouvelle saison? Et quels scénarios seront largement présentés? Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

TLC et Tori Roloff ont annoncé le retour de «Little People, Big World»

«Little People, Big World» avec Jackson Roloff

LPBW devrait revenir le 29 septembre sur TLC, a noté OregonLive.com. Selon le communiqué de presse de TLC, la nouvelle saison marquera «la fin d’une époque» pour le spectacle, car les temps changent sérieusement.

Les fans savaient que la nouvelle saison arrivait, car Matt et Amy Roloff ont tous deux expliqué sur Instagram que la production se déroulait sur leurs propriétés. Et Tori Roloff, l’épouse de Zach Roloff, est la dernière à avoir annoncé aux abonnés Instagram que l’émission reviendrait en septembre. Elle a pris sa story Instagram avec elle et le fils de 3 ans de Zach, Jackson, pour dire aux fans ce qui se passe.

« Comment s’appelle votre émission? » Tori demande à Jackson pendant qu’il mange.

«Big World», répond-il.

« Grand monde? » Demande Tori. Elle ajoute ensuite: «Little People, Big World». Et c’est à ce moment-là qu’elle fait la grande annonce du retour de la série.

« Devine quoi? » dit-elle à la caméra. «Il revient le 29 septembre!» Tori demande ensuite à Jackson de dire à ses fans: « Assurez-vous de regarder! » Mais Jackson marmonne «joyeux anniversaire».

«Ou joyeux anniversaire, l’un ou l’autre», rit Tori.

Amy Roloff quitte définitivement Roloff Farms pour la nouvelle saison

Amy Roloff et Matt Roloff

Ceux qui suivent Amy savent qu’elle a travaillé dur pour faire de sa nouvelle maison une maison. Auparavant, elle avait pris la décision de quitter Roloff Farms, de vendre à Matt sa moitié de la propriété et de trouver un logement pour la première fois. Et il semble que les fans pourront voir tout cela se passer dans la nouvelle saison.

Amy a également tenu ses abonnés au courant lors de leurs déplacements via Instagram – et cela n’a pas été facile. Alors qu’Amy savait que quitter la ferme était la bonne chose à faire, elle a des tonnes de bons souvenirs sur la propriété avec Matt et leurs quatre enfants. Et elle a également noté que le nouvel endroit qu’elle a trouvé n’est pas aussi «accommodant que la ferme», donc des ajustements majeurs sont nécessaires en raison de sa taille.

Quant à Roloff Farms, nous sommes sûrs que nous en entendrons beaucoup parler également. Matt a mentionné qu’il n’était pas sûr que la saison des citrouilles se produirait en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Et il ne sait pas non plus quel sera le sort de la ferme lorsqu’il prendra sa retraite.

«Le scénario ultime pour moi est que les jumeaux reprendraient la ferme et travailleraient ensemble… mais personne n’aime gérer ce champ de citrouilles comme moi», a-t-il noté sur Instagram Live.

La vie de Zach et Tori Roloff avec bébé Lilah sera également présentée

Matt et Amy mis à part, nous verrons aussi beaucoup de Zach et Tori. Le couple a Jackson et son bébé Lilah, et Tori dirige deux enfants atteints de nanisme en tant que personne de taille moyenne.

«Cette fille ici est ma fille à la maison. C’est ma fille souriante, douce et aimante », a écrit Tori sur Instagram à propos de Lilah. «Elle est tellement obsédée par moi et je ne peux pas dire que je déteste ça. Cependant, être mise en quarantaine l’a empêchée d’avoir la socialisation que je pense être si importante à son âge. Et Tori a également mentionné qu’elle a une «culpabilité de maman» extrême parce qu’elle veut «le meilleur» pour ses enfants quoi qu’il arrive.

«En faisons-nous assez? Sommes-nous assez? Donnons-nous assez? C’est réel », a-t-elle ajouté.

Nous sommes ravis de voir plus de Zach, Tori et leurs enfants dans la nouvelle saison de la série. Et, bien sûr, nous savons que Matt et Amy sont ravis de revenir à la télé-réalité, car c’est un aliment de base pour eux depuis plus d’une décennie. Alors que la pandémie a peut-être jeté une clé dans le tournage au début, il semble que l’équipe de TLC a tout compris. Le 29 septembre ne peut pas arriver assez tôt!

