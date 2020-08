Mais la raison pourrait être différente de ce que vous pensez.

Tom Cruise est le roi de la traversée du grand écran dans des séquences d’actions tendues, mais il ne veut apparemment pas que quiconque court à ses côtés, du moins selon l’une de ses co-stars de « The Mummy ».

S’adressant au Hollywood Reporter, Annabelle Wallis affirme qu’elle était la seule actrice qui avait suffisamment d’athlétisme et de conviction pour se révéler un partenaire de course digne de la légendaire star de cinéma.

«J’ai pu courir à l’écran avec lui, mais il m’a dit non au début», a-t-elle expliqué. « Il a dit: ‘Personne ne court à l’écran [with me]», et j’ai dit:« Mais je suis un très bon coureur. »»

La star britannique a alors élaboré un plan pour sprinter aux côtés de l’icône « Minority Report ».

« Donc, je chronométrerais mon tapis roulant pour qu’il entre et me voie courir », continua-t-elle. « Et puis il a ajouté toutes ces scènes de course. Alors, c’était ça. »

Il semblerait donc que la politique présumée de Cruise concernant les partenaires de course ne soit pas basée sur une insécurité innée mais, en fait, sur un instinct de protection puisqu’il est lui-même si surhumainement rapide et doué pour courir? Quoi qu’il en soit, il semble que le héros d’action ait été correctement impressionné par la détermination et la capacité athlétique naturelle de Wallis.

Après que son travail acharné ait porté ses fruits, Wallis a déclaré qu’elle était ravie de briser la supposée restriction de course de Cruise.

«C’était, genre, mieux qu’un Oscar», a-t-elle jailli. « J’étais tellement heureux! J’étais tellement heureux d’avoir pu courir à l’écran avec Tom Cruise. »

L’anecdote de Wallis sur Cruise ajoute à l’idée que la star de « Mission Impossible » est un professionnel accompli lorsqu’elle travaille sur un film.

En mai, Rob Lowe a expliqué comment sa co-star de « The Outsiders » était méticuleuse dans la préparation de son rôle, appelant même à faire ses propres cascades à l’âge de 18 ans.

« Il a fini par être le seul à pouvoir faire un backflip », a déclaré Lowe sur le podcast Armchair Expert. « C’est dans le film ‘The Outsiders’ sans raison. Il sort de la maison et fait un backflip sans raison. Juste pour le faire. »

« Pour moi, ce qui est génial dans cette histoire, c’est qu’il y a certaines personnes qui ont toujours été ce qu’elles sont », a-t-il poursuivi. « Et cet élément d’entre eux les a propulsés là où ils sont aujourd’hui et le reste appartient à l’histoire. »

« Et l’idée qu’un acteur de 18 ans avec un rôle de walk-on dans ‘Endless Love’ et comme un septième rôle dans ‘Taps’ pourrait avoir ce genre de moyens. »

Cruise peut ensuite être vu dans la suite de « Top Gun », « Maverick », qui a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Regardez une compilation des scènes de course de Cruise dans la vidéo ci-dessus!

