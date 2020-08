Avec les nouvelles qui circulent autour du traitement qu’Ellen DeGeneres a réservé à son personnel dans son émission-débat, Ellen, elle n’est peut-être pas la seule dirigeante de télévision qui devrait être mise sous surveillance. Le producteur exécutif et créateur de Saturday Night Live, Lorne Michaels, a connu sa juste part de grognements d’anciens joueurs au fil des ans. L’un des anciens membres de la distribution de SNL dit que Michaels a eu un comportement de culte.

Lorne Michaels en 2017 | Mike Pont / WireImage

Selon Taran Killam, qui a quitté Saturday Night Live en 2018, la série humoristique a tourné à un certain moment.

«… Il a estimé que la série avait changé pour le pire après que Seth Meyers soit parti en tant que rédacteur en chef», a rapporté Vulture. L’ancien de la SNL expliquait sur un podcast à l’époque:

Lorsque Seth Meyers a quitté la série, la dynamique a beaucoup changé. … Et je pense aussi que le 40e [anniversary show] vraiment en quelque sorte affecté Lorne en ce sens que je pense que c’était excitant et je pense que c’était flatteur et je pense qu’il a vraiment été capable de savourer cette incroyable institution dont il est responsable et toutes ces carrières emblématiques incroyables et tous ses amis célèbres, et cela a dû être le coup de pouce le plus puissant d’une expérience «c’est ta vie» jamais. Et puis tout est parti, puis il est revenu à ce casting qui a tous 40 ans de moins que vous et qui n’est pas aussi célèbre que Tina Fey ou autre, et mon expérience a été qu’il est devenu très impatient.