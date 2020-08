Y a-t-il eu un moment particulier où tout a mal tourné pour le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, les incitant à prendre la décision de quitter leur vie royale? L’expert royal Omid Scobie, auteur de Finding Freedom, estime qu’il y avait certainement un laps de temps où les choses se sont compliquées pour le couple et ils ne se sentaient pas soutenus par la famille royale.

Prince Harry et Meghan Markle | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale

En janvier, le prince Harry et Meghan ont stupéfié le monde en annonçant qu’ils espéraient se retirer de leurs fonctions royales supérieures et partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord. Ils n’ont pas obtenu l’arrangement exact qu’ils voulaient, mais ils ont rompu les liens avec la famille royale et se sont frayés un chemin vers une vie hors des projecteurs, abandonnant leurs titres de RHS et le financement public dans le processus.

À l’époque, la reine Elizabeth a publié une déclaration de soutien, notant, en partie, «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante.

CONNEXES: Comment la reine Elizabeth a repris le contrôle de la situation de sortie du prince Harry et de Meghan Markle, explique un expert

Y a-t-il eu un moment où tout a changé pour le prince Harry et Meghan Markle?

Au cours du documentaire 2019 Harry & Meghan: Un voyage africain, le couple a évoqué certaines des pressions exercées par le public et les médias. En repensant à ce moment après avoir annoncé leur souhait de prendre du recul, il semble clair qu’ils étaient mécontents de la vie royale et de la négativité qui les entourait.

Au cours de l’épisode du 21 août du podcast HeirPod, on a demandé à Scobie s’il y avait un moment où les choses ont changé pour les Sussex «où tout s’est si mal passé» pour les amener à atteindre leur point de rupture.

Scobie pensait qu’il n’y avait pas de moment précis, mais plutôt une «accumulation de frustration après plusieurs moments différents».

«Je pense que là où ça a vraiment commencé à craquer, c’était pendant la grossesse de la duchesse de Sussex parce que je pense que c’était un moment où les commentaires de la presse, en particulier dans certaines sections des tabloïds, sont devenus extrêmement négatifs à un moment aussi vulnérable de la vie de toute femme, »Expliqua Scobie.

Il a ajouté: « Je pense que c’était vraiment une fois où le couple, et en particulier Meghan, se sont sentis extrêmement non protégés par l’institution de la monarchie. »

Le prince Harry et Meghan Markle n’auraient pas pu se défendre

Les frustrations du prince Harry et de Meghan ont augmenté, a déclaré Scobie, car ils n’étaient pas en mesure de vraiment «s’exprimer» en réponse aux fausses déclarations des médias. «C’était le moment où ils voulaient désespérément s’exprimer et se défendre contre certaines des fausses vérités qui étaient rapportées», a expliqué Scobie.

«Bien sûr, à côté de cela, les nuances très laides qui existaient dans une grande partie des commentaires, pour le couple, ils ont vraiment estimé que cela allait au-delà de la nécessité de suivre cette politique de« non-commentaire »de la famille royale», a-t-il ajouté. . «En fait, il y avait de bien plus grandes raisons de s’exprimer, car une grande partie de ce qui était écrit traversait certaines lignes.»

Scobie a évoqué la façon dont «l’insensibilité raciale… l’insensibilité culturelle et bien sûr le sexisme pur et simple» étaient dans le mélange des médias. «Je pense que cela a rendu la période de plus en plus difficile pour Meghan et une période au cours de laquelle ils ont vraiment compris qu’ils n’obtiendraient jamais le soutien dont ils avaient besoin.