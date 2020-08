« Peu de gens peuvent dire qu’ils ont un pénis de créateur. »

Un père britannique qui a perdu son pénis à cause d’une infection du sang en a eu un nouveau sur le bras – où il est resté coincé pendant quatre ans.

Malcolm MacDonald, 45 ans, a subi la chirurgie pionnière après que son appendice « est tombé » un jour, après une longue infection du périnée, a rapporté The Sun.

Le père de deux enfants a déclaré que le verrouillage du COVID n’était que le dernier d’une série d’événements malheureux qui lui ont laissé l’appendice égaré deux fois plus longtemps qu’il le fallait.

Après avoir lutté pendant des années contre l’infection, MacDonald a déclaré qu’elle s’était finalement transformée en septicémie, ce qui faisait que ses doigts, ses orteils et finalement son pénis devenaient noirs.

« C’était comme un film d’horreur. J’étais complètement paniqué. Je savais au fond que c’était parti et j’allais le perdre », a-t-il déclaré. « Puis un jour, il est tombé sur le sol. »

«Parce que j’avais vécu la dévastation de savoir que j’allais le perdre, je l’ai simplement ramassé et mis à la poubelle», a-t-il expliqué.

Il a dit que sa vie s’est effondrée alors qu’il a glissé dans une dépression et a commencé à boire beaucoup – jusqu’à ce que son médecin lui parle du professeur David Ralph, un expert en construction de pénis.

Après l’avoir consulté, MacDonald a adoré tout ce qu’il entendait, avec une petite demande supplémentaire: deux pouces supplémentaires de longueur. « Ils étaient heureux d’écouter ce que je voulais que ce soit, ce qui était incroyable », a-t-il déclaré. « Peu de gens peuvent dire qu’ils ont un pénis de créateur. »

Les chirurgiens ont pris un lambeau de peau de son bras gauche et l’ont roulé dans un «pénis», avec ses propres vaisseaux sanguins et nerfs. Ils ont installé un urètre, ainsi que deux tubes spéciaux qui pourraient être gonflés via une pompe à main, pour lui permettre des érections à la demande.

Ils ont ensuite détaché la majeure partie de la tige du bras, le laissant pendre de sa base, pour lui permettre de se former naturellement.

«Quand je l’ai vu sur mon bras pour la première fois, j’étais tellement, tellement fier», a-t-il déclaré à la publication. «Après tout ce que j’avais vécu, ça ne me semblait pas du tout bizarre – c’était juste une partie de moi. J’étais comme n’importe quel autre homme, je ne pouvais tout simplement pas le laisser tranquille pour commencer. Je pensais que c’était la meilleure chose déjà. »

Il a même surnommé le nouvel appendice «Jimmy».

On a dit à MacDonald qu’il devrait rester sur son bras pendant deux ans, un sacrifice qu’il était plus que disposé à faire. Il a dit que les gens demandaient à le voir et se moquaient parfois – et il voyait aussi le côté drôle.

« Mais je comprends. Ce n’est pas tous les jours que vous voyez un homme avec un pénis sur le bras. Bien sûr, je vois le côté drôle – je dois le faire. Je n’ai pas d’autre choix », dit-il. «Si je ne pouvais pas rire de la volonté sur mon bras, j’aurais fini.

Mais quand le moment est venu pour qu’il prenne enfin sa place en 2018, il est tombé malade et a dû manquer l’opération; une suite de confusion d’horaire et de problèmes de transport a annulé plus de dates, tandis qu’une pénurie de personnel hospitalier en décembre dernier a de nouveau reporté la chirurgie à la 11e heure.

Puis, COVID-19 est arrivé.

« Les retards ont été difficiles à gérer. Pour une raison et une autre, l’opération finale n’a jamais eu lieu », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression d’être maudit parfois. »

Il espère enfin remettre Jimmy à sa place d’ici la fin de l’année.

« On a vraiment l’impression qu’il est temps d’en finir », a-t-il déclaré. «Je ne peux pas courir parce que ça bouge. Je ne peux pas aller nager ou porter une chemise à manches courtes.

« Je ne peux pas mentir, avoir un pénis sur le bras pendant quatre ans est une chose vraiment étrange à vivre », a-t-il ajouté. « Mais je suis déterminé que ce pénis sera finalement utilisé pour ce pour quoi il a été construit. »

Un porte-parole de l’University College Hospital de Londres a déclaré au Sun qu’il travaillait sur une nouvelle date de chirurgie dès que possible: « Nous comprenons que c’est une situation pénible pour M. MacDonald. »

