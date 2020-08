Certains couples de célébrités se sont retrouvés dans des situations douloureuses lorsque leur relation se termine au milieu d’une grossesse.

Se préparer à accueillir un enfant peut être l’un des moments les plus excitants d’une relation de couple, mais pour certains, cela peut aussi s’avérer une période tumultueuse.

Juste une semaine après que la star de « Riverdale » Vanessa Morgan a annoncé qu’elle attendait son premier enfant, la nouvelle a fait surface que son mari Michael Kopech avait demandé le divorce en juin. On ne sait pas grand-chose d’autre sur les raisons pour lesquelles le joueur de baseball des White Sox a déposé les documents car l’affaire a été scellée.

Bien que Vanessa et Michael n’aient pas encore parlé de la scission, Vanessa a fait savoir aux fans à quel point elle était excitée d’accueillir un petit garçon au début de l’année prochaine.

« Je veux garder ce chapitre de ma vie privé, mais je voulais être la première à partager la nouvelle. Je suis ravie d’accueillir mon petit garçon dans le monde en janvier » « , Vanessa a écrit sur son compte Instagram.

Elle a ajouté: « Je ne peux pas croire à quel point tu m’as déjà donné de la croissance et de la force en tant que maman. C’est comme si Dieu savait que j’avais besoin de toi, mon ange. être. »

Nous avons les doigts croisés pour que Vanessa et Michael puissent coparentalité en douceur leur prochain ajout, tout comme certains de ces autres couples de célébrités qui se sont séparés pendant la grossesse.

1. Heidi Klum et Flavio Briatore

Heidi Klum était enceinte de sa fille Leni lorsqu’elle s’est séparée de son ex Flavio Briatore. Après que le couple se soit séparé, le futur mari de Heidi, Seal, est intervenu pour adopter la petite fille comme sienne.

« Leni est ma fille naturelle, mais nous avons tous les trois convenu que cela aurait plus de sens que Seal l’adopte, car un enfant doit grandir dans une famille », a déclaré Flavio au journal italien Il Corriere Della Sera en 2015, selon Mirror .

Il a ajouté: « Heidi, Seal et moi avons construit une relation incroyable. Il est difficile de manquer un bébé que vous ne voyez jamais. Mais je sais que Leni n’est pas une enfant abandonnée. »

2. Tristan Thompson et Jordan Craig

Avant que Tristan Thompson ne commence à sortir avec Khloe Kardashian, il était en couple avec le mannequin Jordan Craig. Le couple est sorti pendant environ deux ans et s’est séparé à un moment donné de sa grossesse. Tristan et Khloe ont rendu public leur relation alors que Jordan était enceinte d’environ six mois. Jordan a donné naissance à leur fils Prince en décembre 2016.

Khloe et Tristan se sont séparés par la suite, mais sont coparentants, True.

3. Tom Brady et Bridget Moynahan

Tom Brady et Bridget Moynahan sont sortis ensemble pendant trois ans avant de se séparer en décembre 2006. Un mois plus tard, la représentante de Bridget a confirmé qu’elle était enceinte de l’enfant du couple. À ce moment-là, Tom avait déjà rendu public sa relation avec Gisele Bündchen.

Bridget a donné naissance à leur fils John en août 2007, mais dit que Tom n’était pas à l’hôpital avec elle.

« [Tom] n’était pas dans le [delivery] chambre. Il était là ce jour-là et est entré par la suite. Il ne me tenait certainement pas la main pendant que je poussais », a déclaré Bridget au magazine More, selon People.

4. Mel B. et Eddie Murphy

Mel B. était enceinte de sa fille Angel Iris lorsqu’elle s’est séparée de l’ex Eddie Murphy. Après une grossesse difficile, Mel a donné naissance à leur fille le 3 avril 2007, qui se trouve être l’anniversaire d’Eddie.

« Des gens m’ont traité de chercheur d’or, disant que je suis tombée enceinte exprès. C’était une période horrible », a déclaré Mel dans un épisode de son émission de télé-réalité, « Mel B: It’s A Scary World » (via Daily Mail).

Après quelques questions de paternité initiales, Eddie a finalement reconnu la petite fille comme sa fille et a depuis développé une relation avec elle.

« Quand les résultats du test ADN sont arrivés et qu’Angel était en fait, pas de surprise, l’enfant d’Eddie Murphy, j’ai encouragé leur relation dès le premier jour. Et je n’ai vraiment rien entendu pendant quelques années. Donc cette année ça a été vraiment , vraiment bien qu’ils aient tous les deux pu entrer en contact et se connaître », a déclaré Mel plus tard dans son émission de télé-réalité.

5. Christina Milian et The-Dream

Christina Milian et The-Dream ont demandé le divorce neuf jours seulement avant la naissance de leur fille Violet. La paperasse, qui a été déposée le 17 février 2010, indique que le mariage a été « irrémédiablement brisé » et qu’il n’y a « aucun espoir de réconciliation » (via TMZ).

Christina a donné naissance à Violet le 26 février et depuis, le couple a coparentalité avec succès la petite fille.

« Nous avons si bien fait. Cela fait 10 ans. Je suis vraiment fière de la façon dont nous avons toujours mis Violet au premier plan et notre amitié va de pair avec cela aussi, mais nous nous entendons très bien », a déclaré Christina Us Weekly.

6. Diplo et Kathryn Lockhart

Diplo et l’ex Kathryn Lockhart ont accueilli leur deuxième enfant ensemble en novembre 2014. Considérant que Diplo sortait publiquement avec Katy Perry pendant plusieurs mois avant l’arrivée du petit garçon, les fans ont pensé que le couple avait dû se séparer à un moment donné pendant la grossesse.

7. Denise Richards et Charlie Sheen

Denise Richards et Charlie Sheen se sont mariés en 2000 et ont accueilli leur première fille Sam en 2003. Deux ans plus tard, quand Denise était enceinte de leur deuxième fille Lola, le couple s’est séparé.

Depuis lors, le duo a eu une relation difficile. Alors qu’ils se sont brièvement réconciliés, ils ont finalement demandé le divorce. Avance rapide jusqu’en 2020, l’ancien couple est en bons termes.

«La communication est excellente avec lui. [My husband] Aaron et moi l’avons vu l’autre jour », a déclaré Denise dans un épisode de« Real Housewives of Beverly Hills ».

8. Elizabeth Hurley et Steve Bing

Elizabeth Hurley a fréquenté le millionnaire Steve Bing pendant plus d’un an avant de tomber enceinte. Steve aurait mis fin immédiatement à la relation et n’aurait pas offert d’aide jusqu’à ce que l’enfant soit né et ait passé un test de paternité.

Damian est née en avril 2002, mais Elizabeth a refusé la grosse somme annuelle qui lui était offerte par Steve. Au lieu de cela, il s’est constitué une fiducie qu’il recevrait le jour de son 18e anniversaire.

9. Kevin Federline et Shar Jackson

À la fin de 2003, Kevin Federline était fiancé à l’actrice Moesha Shar Jackson lorsqu’elle a révélé qu’elle attendait leur deuxième enfant. Peu de temps après, Kevin a rencontré Britney Spears et a annulé ses fiançailles avec Shar. En juin 2004, Kevin et Britney se sont mariés tandis que Shar donnait naissance à son fils Kaleb un mois plus tard.

L’ancien couple a fait amende honorable en apparaissant sur « Celebrity Fit Club » en 2010 et a été coparental avec succès.

«Je sais que je t’ai causé beaucoup de douleur. J’ai été vraiment égoïste. Je suppose que je suis tellement absorbé par toutes ces autres conneries que je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de m’asseoir et de m’excuser auprès de toi. Je veux vraiment que vous sachiez que je suis désolé », a déclaré Kevin dans l’émission (via Daily Mail).

