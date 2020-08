2020-08-22 10:30:03

Vinnie Jones voit un thérapeute trois fois par semaine, après la mort de sa femme, et il a encouragé d’autres personnes en deuil à faire de même.

Tanya, l’épouse bien-aimée de l’acteur de 55 ans – avec qui il était marié depuis 25 ans – est décédée d’un cancer en juillet dernier à l’âge de 53 ans et Vinnie s’est entretenu avec un psychologue pour l’aider à faire face à son chagrin.

Il a déclaré au journal The Sun: « Je vois quelqu’un trois fois par semaine. Je pensais que j’allais bien, puis les anniversaires de la mort de Tans et l’anniversaire de notre fille Kaley approchaient et c’était comme si quelqu’un venait de me vider la vie. . »

Et Vinnie a encouragé les autres à consulter un thérapeute s’ils ont besoin de parler.

Il a dit: «Je recommanderais d’aller voir un psychologue à 100%. Vous n’êtes pas allongé sur un canapé comme si vous étiez un fou ou un tueur en série.

« Les mecs ne veulent pas en parler. Ils parleront de la fille avec laquelle ils ont couché la nuit dernière, mais n’iront pas parler à un médecin de ce qu’ils ressentent. »

Vinnie a écrit un mémoire « Lost Without You », pour rendre hommage à Tanya et aider les autres à surmonter leur chagrin, et il avait précédemment admis qu’il parlait toujours à sa défunte épouse tous les jours.

Il a dit: « Je lui parle tout le temps. Constamment, tous les jours. On discute un peu quand je fais mon lit. Ce matin je suis allé ‘y va bébé, regarde’ et ce n’était pas mon mieux faire le lit, alors je l’ai refait. »

Vinnie a expliqué qu’il avait vendu la maison familiale à Los Angeles où Tanya est décédée parce que c’était trop bouleversant pour lui de rester là-bas, mais il a acheté la maison voisine et y vit maintenant avec la fille de sa défunte épouse Kaley, tandis que son fils Aaron, 28 ans, travaille à Irlande.

