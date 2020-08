Wes Ramsey et Laura Wright sont actuellement l’un des couples les plus chauds du tournage de General Hospital. Bien qu’ils n’aient pas beaucoup de scènes ensemble, la romance de Ramsey et Wright est difficile à manquer pour les fans de la série. Ils partagent souvent des photos entre eux sur les réseaux sociaux et ont parlé de leur parcours amoureux dans des interviews.

Ramsey a également partagé une information intéressante sur sa relation: il avait le béguin pour Wright bien avant qu’ils ne commencent à sortir ensemble.

Wes Ramsey et Laura Wright | David Crotty / Patrick McMullan via .

Wes Ramsey et Laura Wright se sont rencontrés pour la première fois sur un autre feuilleton

Bien qu’il puisse être facile de supposer que Ramsey et Wright se sont rencontrés pour la première fois à l’hôpital général, la vérité est qu’ils reviennent en arrière.

Au début des années 2000, Ramsey et Wright sont tous deux apparus dans le feuilleton Guiding Light, où ils se sont rencontrés pour la première fois. Ramsey a joué Sam Spencer et Wright a joué Cassie Layne Winslow. La dynamique entre eux était un peu différente à cette époque, cependant, puisque Wright était mariée à son ex-mari à l’époque.

Ramsey et Wright ont tous deux quitté Guiding Light au milieu des années 2000 et ne se sont rencontrés qu’à nouveau avant 2017 lors d’une soirée Emmy. Comme elle l’a dit à Soaps In Depth, «Je plaisantais avec Donnell Turner (Curtis) à propos de la file d’attente au bar et Wesley s’est retourné. J’étais comme: «Oh mon Dieu! Quoi de neuf?’ »

Ramsey était «amoureux» de Wright depuis longtemps

On ne sait pas à quel point Wright avait pensé à Ramsey après leur séparation au milieu des années 2000. Cependant, de la part de Ramsey, il a admis qu’il était bien au courant du travail de Wright à l’hôpital général et qu’il avait été frappé par elle.

Il a révélé à Soaps In Depth qu’en 2016, il a vu Wright à la télévision et «s’est arrêté dans mes traces».

« » La mère de ma belle-sœur regardait GH et j’ai été arrêté dans mon élan – il y avait Laura! » Dit Ramsey. «Au moment où sa scène s’est terminée, j’ai pris la télécommande, je l’ai interrompue et j’ai dit:« Je me souviens de cette femme. »»

Il a poursuivi: «Pendant 20 ans, je pensais qu’elle était l’un des plus grands acteurs et l’une des plus belles femmes que j’ai jamais vues. Est-ce que je manifestais Laura dans ma vie? J’ai été amoureux de cette femme toute ma vie et la prochaine chose que vous savez, nous étions à une fête Daytime Emmy. «

Comment Ramsey et Wright font-ils fonctionner leur relation?

Chaque relation a ses propres défis, et pour Ramsey et Wright, une de ces difficultés concerne leurs horaires chargés en tant qu’acteurs d’un feuilleton très populaire.

«Je pense que je peux voir que c’est plus difficile pour les acteurs de jour [to be in relationships], parce que le travail que nous faisons est si intense », a déclaré Wright à Michael Fairman TV. «Je connais les semaines dans lesquelles il se prépare et je me prépare à entrer. Là où nous allons émotionnellement et psychologiquement pour raconter ces histoires, au niveau que nous leur racontons, aussi vite que nous les racontons, vous devez en quelque sorte devenir vraiment dans un espace libre.

Puisque Ramsey et Wright travaillent dans le même secteur, il semble que le couple ait de nombreux points communs qui les aident à mieux se comprendre. De plus, le temps passé face à face ne semble pas être un problème car Ramsey et Wright peuvent se voir sur le plateau tous les jours.