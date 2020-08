2020-08-15 22:30:06

La pop star Will Young a admis qu’il se sentait « miteux » d’être attiré par ses amis masculins à l’adolescence.

Le chanteur de 41 ans a étudié au Wellington College dans le Berkshire, dans le sud-est de l’Angleterre, et il a admis se détester d’être sexuellement attiré par ses copains d’école.

Il a partagé: «J’ai pu être dans les douches avec beaucoup de garçons que j’aimais, et il était logique qu’à ce moment-là je puisse être excité par cela.

«Mais je me sentais juste tellement dégoûtant. Tout à fait tort. Minable. Manipulant. Que je regardais mes amis et que je le stockais dans la banque de merde. Je me sentais intrinsèquement mauvais.

Will est resté longtemps silencieux sur sa sexualité, mais les choses sont devenues de plus en plus inconfortables pour lui à mesure qu’il progressait dans l’adolescence.

Il a déclaré au journal The Times: « Je porterais des baskets rouges New Balance et je suis devenu obsédé par le fait que quelqu’un verrait le fait que je portais des baskets rouges signifiait que j’étais manifestement gay. Le fait que je portais toujours des chemises à fleurs vintage ne semblait pas aller de travers. mon esprit pour une raison quelconque.

« Mais les baskets rouges étaient une source d’inquiétude constante. »

Will a remporté la série inaugurale de «Pop Idol» en 2002, mais il se sentait à l’époque sous pression pour minimiser sa sexualité.

Il a expliqué: «J’étais un peu castré, vraiment.

« Mais aussi j’étais réaliste. Je n’étais pas stupide. Je voulais faire carrière et il y a moins d’homosexuels dans le monde. Comme, qui veut me voir embrasser un homme dans une vidéo pop? Peut-être une personne sur dix. «J’avais l’habitude de dire: » Faites simplement le calcul. « »

Will regrette toujours de ne pas avoir pris la parole en 2009, lorsque Chris Moyles a consacré une partie de son émission de radio de la BBC à se moquer de lui et de sa sexualité via une série de chansons frauduleuses.

Réfléchissant à l’incident, il a déclaré: « Cela me rend toujours triste d’une certaine manière, parce que cela a affecté l’importance que je ressentais pour ma sexualité et parce que je ne me suis pas défendu. »

