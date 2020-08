L’original – avec Steve Guttenberg, Ted Danson et Tom Selleck – était le film le plus rentable de 1987, donnant naissance à une suite meurtrière de franchise trois ans plus tard.

Qui est prêt pour Zac Efron être leur papa? Eh bien, peut-être devrions-nous dire un papa! L’acteur est sur le point de faire revivre l’un des films les plus populaires des années 1980 pour Disney + qui le verra faire exactement cela.

De «High School Musical» à la paternité, Efron est revenu au pli des oreilles de souris pour un remake de «Trois hommes et un bébé» pour Disney +. Le film a été un succès inexplicable en 1987, devenant le film le plus rentable de l’année.

C’était un âge où les comédies étoilées étaient encore en or xbox office, et ce film avait trois grandes stars sur sa facturation: Steve Guttenberg, Ted Danson et Tom Selleck.

Selleck et cette moustache emblématique étaient l’un des meilleurs sex-symbol de film de l’époque, Guttenberg était un comédien majeur venant des quatre premiers films de « Police Academy », « Short Circuit » et plus encore. Et Danson était à la hauteur de sa renommée « Cheers ».

En d’autres termes, alors qu’Efron est un énorme tirage en soi, Disney n’est qu’un tiers du chemin vers la formule gagnante dont ils auront besoin pour se rapprocher du succès du premier film (par des mesures totalement différentes).

Le film raconte l’histoire de trois célibataires très heureux vivant ensemble dans un appartement haut de gamme dont la vie est bouleversée lorsqu’une femme dépose un bébé (le personnage de Danson est le père).

Cue des scènes adorables (quelque peu datées) d’hommes désemparés essayant de comprendre comment bébé. Il y a aussi une étrange affaire de drogue qui a mal tourné, car c’était les années 80 et c’était une chose.

Mais surtout, la nostalgie concerne l’expérience du poisson hors de l’eau de ces hommes qui tentent de prendre soin de ce bébé. Les spectateurs ont tellement aimé qu’ils sont revenus les revoir avec une « Petite Dame » dans la suite de 1990.

Ce n’était … pas génial, cependant, et la franchise s’est arrêtée là, bien qu’il ait été question d’une suite « et une mariée » il y a dix ans qui ne s’est jamais concrétisée.

Avec le pouvoir vedette d’Efron à bord, tout ce que les fans peuvent faire maintenant est de spéculer sur quel gars il jouera, si le bébé sera le sien ou non, et quels autres mecs rêveurs seront choisis comme ses copains célibataires.

Et, bien sûr, lequel des trois célibataires OG (ou peut-être les trois) va faire un camée?

