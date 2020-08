Santiago Segura « Père il n’y en a qu’un 2»A injecté 2,14 millions d’euros (2,5 millions de dollars) au cours de ses cinq premiers jours en Espagne du 29 juillet au août. 2, selon Comscore, maintenant sa tentative de devenir le premier blockbuster européen de l’ère COVID-19.

Avec quelques recettes de salles de cinéma à venir, le chalut au box-office est d’au moins 21% en hausse par rapport aux chiffres d’ouverture du premier opus de la franchise de comédie familiale, qui est devenu le plus grand film espagnol de 2019, gagnant 14,2 millions d’euros ( 16,1 millions de dollars) d’un arc le 1er août.

Le box-office d’ouverture de cette année a été réalisé un jour de plus au box-office, la suite s’inclinant un mercredi et le premier versement un jeudi. Mais «Father 2» a rapporté 2,5 millions de dollars sur 23% d’écrans en moins en Espagne, selon Comscore – certaines salles de cinéma restent fermées à cause du COVID-19 – et en grande partie pendant un week-end qui a attrapé de nombreux Espagnols en train de partir ou de revenir de vacances.

Dominant les cinémas espagnols, « Father There Is Only One 2 » a conduit le box-office total du pays à un total qui est 2,4 fois plus grand que le Royaume-Uni et huit fois celui de l’Italie. Sur les cinq grands marchés européens, seule la France a battu l’Espagne.

EMBAUCHE

Capitalisant sur la vague d’augmentation des commissions des diffuseurs britanniques à la recherche de nouveaux contenus, société écossaise Productions de ciel rouge a embauché Jacqui Hayden dans le rôle nouvellement créé de directeur du développement.

Hayden vient de Matchlight où elle était directrice du développement, travaillant sur des séries de retour populaires telles que «The Highland Midwife», «Night Force», «My Baby, Psychosis and Me» et bien d’autres.

De son côté, Red Sky n’a pas laissé la crise du COVID-19 les ralentir. La société a récemment remporté des commandes pour la série «Autumn at Jimmy’s Farm», «Jimmy’s Big Bee Rescue» et une deuxième saison de «Tiny Lives». Pendant le verrouillage, la société a également développé une série de suivi «Spring at Jimmy’s Farm» pour Channel 4 et une nouvelle série, «Socialally Distant with Susan Calman» pour BBC Scotland.

MENTORAT

Royaume-Uni à but non lucratif Beats, une organisation fondée par et pour les Britanniques d’Asie du Sud et de l’Est travaillant dans les secteurs de l’écran et du théâtre, s’est associée à une organisation de compétences dirigée par l’industrie ScreenSkills pour lancer le Programme de bourses Beats, un nouveau programme de mentorat pour les producteurs, réalisateurs, dramaturges et scénaristes de l’industrie du cinéma britannique pour aider à promouvoir les talents des communautés britanniques de l’Asie de l’Est et du Sud-Est asiatique.

Lancé lundi, le programme de neuf mois associe 20 professionnels de haut niveau à des mentorés qui recevront du soutien, des conseils et des conseils sur la façon de faire avancer leur carrière. Outre le mentorat, les participants seront également invités à participer à un certain nombre de masterclasses et d’événements de réseautage au cours des neuf prochains mois.

Le programme de bourses Beats est soutenu par des fonds de la loterie nationale attribués par le Institut britannique du cinéma dans le cadre de son programme Future Film Skills. Il rejoindra d’autres initiatives dans le cadre du réseau plus large de mentorat ScreenSkills.

Beats Mentors 2020 Crédit: BEATS

VENTE DE SÉRIE

« La Sicile de Ray Winstone», Le premier essai de l’acteur britannique populaire dans la programmation factuelle, a été repris pour une diffusion au Royaume-Uni sur un réseau en clair Flamber dans un accord entre A + E Networks UK et Droits de Banijay, la nouvelle branche de distribution de Banijay qui comprend les nouveaux actifs Endemol Shine de la société. La série sera présentée en première cet automne sur Blaze, ainsi que sur le site Web et l’application du réseau.

Chris Stewart, directeur commercial de Banijay Rights, et Dan Korn, vice-président de la programmation chez A + E Networks UK, ont négocié l’accord.

Ayant été profondément marqué par la culture et le mode de vie du peuple sicilien, Winstone entreprend de découvrir ce que signifie l’île qui a toujours occupé une place si spéciale dans son cœur. Accompagné du restaurateur Bruno Zoccola et du présentateur de télévision Matt Lorenzo, le trio visite les cuisines, les sites historiques, les églises et les vignobles les plus célèbres de Sicile.

Sicile Adam Pemberton de Ray Winstone

FORMAT

Australie Seven West Media est prêt à intensifier son jeu télévisé à succès « La chasse», Une adaptation locale du Royaume-Uni ITV original, avec la prochaine série d’événements spéciaux aux heures de grande écoute « Battez les chasseurs», Où plus de 500 000 $ AUD (354 000 $) seront en ligne.

Hébergé par Andrew O’Keefe (« Deal or No Deal »), cette version de fin de soirée cherchera à jouer sur le succès du nouveau format le plus populaire de l’année en Australie, où « The Chase: Australia » est devenu le programme le mieux noté à 17h créneau horaire chaque semaine de 2020 à ce jour.

L’émission oppose les concurrents à un quiz professionnel appelé The Chaser, qui tente d’éliminer chaque joueur avant de pouvoir réclamer des prix. L’original a été un énorme succès pour ITV, se classant comme l’une des émissions de jour les plus regardées sur le réseau et remportant plusieurs nominations aux National Television Awards.

John Hopewell a contribué à cet article.