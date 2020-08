La chanteuse a récemment qualifié la relation avec son label d ‘«hostile», mais elle précise maintenant qu’elle et Punch ne sont pas d’accord, mais c’est tout l’amour.

Malgré ses tweets précédents, SZA est satisfaite de Top Dawg Entertainment. Hier, SZA a lancé une tempête de feu sur les réseaux sociaux après avoir qualifié sa relation avec son label «d’hostile». La chanteuse s’est lassée des questions sur son prochain album, d’autant plus que trois ans se sont écoulés depuis sa première sortie, Ctrl. SZA a dit aux fans de faire part de leurs préoccupations à Punch, le président de TDE, avant de dire à un fan que sa relation avec TDE était « ETE hostile ».

Leon Bennett / Intermittent / .

Les fans ont ajouté que Punch leur avait seulement dit que le prochain album de SZA arriverait « bientôt », et la chanteuse a révélé que c’est la même réponse qu’elle reçoit de son label. Peu de temps après, le hashtag «#FreeSZA» a commencé à devenir tendance, et maintenant, SZA est de retour sur Twitter pour dire qu’elle est heureuse là où elle est, quels que soient ses partisans qui défendent sa liberté.

« Personne n’a besoin de me libérer Lmao Je ne suis pas pris en otage et ma musique ne l’est pas non plus !! Je ne suis pas d’accord. Je ne me suis jamais trompé et je fais confiance au timing de Dieu 🙏🏾❤️ Je vous aime tous 🥺, « a écrit le chanteur. Un fan lui a dit qu’elle chantait un air différent hier. SZA a ajouté: « Lmao quand tu n’arrives pas quelque part Par toi-même, tu ne peux pas toujours prendre TOUTES les décisions par toi-même. Et das ok 🥺 Parfois tu dois être patient … parfois non est une bénédiction … 🤷🏾‍♀️ J’ai confiance le ppl autour de moi. «

«Et en étant patient, je veux dire MOI !! Je dois l’apprendre * paaatience paaaatience paaatience est une vertu *» Consultez ses messages ci-dessous.