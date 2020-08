L’année 2020 a été intéressante pour Pete Buttigieg. Il est entré dans l’histoire en tant que premier homme ouvertement gay à lancer une campagne pour le président et à y avoir une chance. Il a fait tomber les barrières avec sa course étant le premier candidat gay à devenir un délégué principal d’un grand parti pour une nomination présidentielle.

Pendant sa course, c’était la première fois que beaucoup entendaient son nom, mais il n’était pas nouveau en politique. Il avait été maire de South Bend, Ind. Pendant plusieurs années, mais Pete Buttigieg a-t-il démissionné de son poste de maire après ne pas avoir remporté l’investiture démocrate?

Pete Buttigieg a été maire de South Bend, Ind. Pendant huit ans.

Buttigieg est habitué à battre des records et à devenir le premier à faire quoi que ce soit, ce qui était évident lorsqu’il a été élu maire de South Bend, Ind. En 2011. À l’époque, il n’avait que 29 ans et avec cela, il était nommé le plus jeune maire d’une population américaine comptant au moins 100 000 personnes, selon ABC News. Il a servi pendant quatre ans et en 2014, Buttigieg a annoncé qu’il se présenterait à un autre mandat aux élections de 2015.

Buttigieg a pris un congé de sept mois pendant son mandat de maire pour se déployer en Afghanistan avec l’armée où il était membre d’une unité chargée d’identifier et de perturber les réseaux de financement du terrorisme. Heureusement pour lui, ce congé n’a pas eu d’impact sur ses projets de réélection, et il est revenu aux États-Unis et a lancé sa campagne pour un second mandat de maire de South Bend.

En 2015, Buttigieg a remporté la primaire démocrate à la mairie avec une énorme victoire sur Henry Davis Jr., qui était le conseiller municipal du deuxième district. Il a remporté les élections en novembre 2015, remportant plus de 80% des voix, battant Kelly Jones, la candidate républicaine.

Il commençait à attirer l’attention à ce moment-là, le Washington Post l’appelant «le maire le plus intéressant dont vous n’ayez jamais entendu parler» en raison de son expérience militaire, de son éducation et de son âge.

Et le 23 janvier 2019, Buttigieg a annoncé son intention de former un comité exploratoire afin de pouvoir se présenter à la présidence des États-Unis aux élections de 2020.

Pete Buttigieg a-t-il démissionné de son poste de maire lorsqu’il a annoncé qu’il se présentait à la présidence?

Dans l’année avant que Buttigieg n’annonce qu’il se présenterait à l’investiture démocrate à la présidence des États-Unis, il a annoncé qu’il n’allait pas briguer un troisième mandat en tant que maire de South Bend. Donc, il n’a pas démissionné de son poste de maire alors qu’il terminait son deuxième mandat, et il n’a pas non plus perdu son siège. Au lieu de cela, en février 2019, il a approuvé James Mueller pour l’élection du maire.

La campagne de Mueller a promis aux habitants de South Bend qu’ils continueraient dans le même sens que Buttigieg, ce qui explique probablement pourquoi Mueller a finalement remporté les élections, battant le candidat républicain Sean M. Haas avec 63% des voix.

Mueller a pris ses fonctions le jour du Nouvel An 2020, et Buttigieg a ensuite concentré son temps et son énergie sur sa course à la présidence des United Stats. Comme nous le savons, il n’a pas réussi à remporter l’investiture du candidat démocrate, mais il travaille toujours avec le parti pour aider à présenter Joe Biden comme celui qui remportera les prochaines élections.

