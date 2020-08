Pete Davidson et O’Shea Jackson Jr. dirigeront la semelle américaine

STXfilms aligne des talents majeurs pour la comédie dramatique de haut niveau Semelle américaine comme Pete Davidson (Le roi de Staten Island) et O’Shea Jackson Jr. (Tir au loin) devraient diriger le casting tandis que Kevin Hart et Chris Paul sont attachés à produire le projet!

CONNEXES: Pire homme: Pete Davidson et Colin Jost joueront dans le film de comédie de mariage d’Universal

Le film, écrit et réalisé par Ian Edelman (L’After Party), suit deux vingt ans avec des montagnes de dettes universitaires qui utilisent l’argent rapide de la revente de sneakers après-vente pour réaliser leur rêve américain. Mais lorsque leur startup est à court de liquidités et qu’un investisseur louche est leur seule issue, le rêve devient rapidement un cauchemar.

«Nous recherchons toujours des moyens de puiser dans l’air du temps, et quiconque s’intéresse à la culture populaire du monde entier sait que cette tendance particulière épouse authentiquement les mondes de la mode, de la musique, du sport et des affaires et ce projet a suscité un réel intérêt pour tous ces secteurs verticaux clés », a déclaré Adam Fogelson, président du STXfilms Motion Picture Group, dans un communiqué. «Nous pensons avoir réuni une équipe de cinéastes de rêve, et avec la distribution dirigée par Pete, nous ne pourrions pas demander un ajustement plus excitant pour STXfilms.»

Hart produira le film via sa bannière de production HartBeat aux côtés de Paul via son Oh Dipp !!! Le label de production et Jake Stein via ses Scondo Productions, tandis que John McPheters de Stadium Goods est attaché à la production exécutive avec Bryan Smiley de HartBeat.

« Semelle américaine est une histoire sur l’industrie des sneakers très excitante et très rentable et le marché secondaire des sneakers », a déclaré Paul dans un communiqué. «Avec ma propre passion pour les baskets et la culture qui les anime, je suis ravi de participer à la narration de cette histoire divertissante.»

EN RELATION: STX acquiert le thriller juridique de Kevin Macdonald avec Foster, Rahim & More

Stadium Goods, le premier marché mondial de sneakers et de streetwear, sert de producteur-conseil sur le projet. Le marché de la revente est l’un des segments à la croissance la plus rapide de l’industrie de la mode, ayant atteint 2 milliards de dollars, certains fans déboursant jusqu’à 50000 dollars pour des paires de modèles rares précédemment fabriqués en séries extrêmement limitées. Stadium Goods s’est associé à Christie’s en août 2019 pour vendre aux enchères la Air Jordan 1 High «Backboard» Origin Story »pour 615 000 $, le record de la chaussure la plus chère jamais vendue.

(Crédits photo: .)