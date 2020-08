STXfilms a signé Pete Davidson et O’Shea Jackson pour jouer dans le film dramatique et comique «American Sole», qui se déroule dans le monde des baskets d’après-vente.

« American Sole » fait suite à deux vingt ans (Davidson et une co-star qui sera bientôt nommée) avec des montagnes de dettes universitaires qui utilisent l’argent rapide de la revente de baskets après-vente pour réaliser leur rêve américain. Mais ils manquent d’argent et découvrent qu’un investisseur louche est leur seule issue. Adam Fogelson, président du STXfilms Motion Picture Group, en a fait l’annonce mercredi.

«Nous recherchons toujours des moyens de puiser dans l’air du temps, et quiconque s’intéresse à la culture populaire du monde entier sait que cette tendance particulière épouse authentiquement les mondes de la mode, de la musique, du sport et des affaires et ce projet a suscité un réel intérêt pour tous ces secteurs verticaux clés », a-t-il déclaré. «Nous pensons avoir réuni une équipe de rêve de cinéastes, et avec la distribution dirigée par Pete, nous ne pouvions pas demander un ajustement plus excitant pour STXfilms.»

Le film sera écrit et réalisé par Ian Edelman («How ​​to Make It in America» de HBO) et produit par Kevin Hart par l’intermédiaire de sa société de production, HartBeat. Hart sera rejoint en tant que producteur par le NBA All-Star Chris Paul, qui produit à travers son Oh Dipp !!! Bannière Productions avec Jake Stein («The After Party» de Netflix) à travers son label Scondo Productions. «American Sole» est le premier long métrage de Paul en tant que producteur.

Stadium Goods sert de producteur consultant sur le projet. John McPheters, au nom de Stadium Goods, est le producteur exécutif du projet avec Bryan Smiley de HartBeat. Drew Simon et Patricia Braga superviseront le projet pour STXfilms.

Paul a déclaré dans un communiqué: «’American Sole’ est une histoire sur l’industrie des baskets très excitante et très rentable et le marché secondaire des baskets. Avec ma propre passion pour les baskets et la culture qui les anime, je suis ravi de participer à la narration de cette histoire divertissante.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline Hollywood.