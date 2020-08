Les gressins de Hot-dog vous pouvez les transformer en un merveilleux bonbon et super facile à préparer.

Alors prenez note et osez préparer ces pains à hot-dog fourrés à la crème douce, ils les adoreront!

Ingrédients:

Pain pour chien (hot-dog)

Sucre et cannelle

Pétrole

50 gr. de sucre

20 gr. Maizena (farine de maïs)

30 gr. de beurre

250 ml. Lait

1 œuf et 1 jaune

Préparation étape par étape:

La première chose à faire est de préparer les pains à hot-dog et un bol avec du sucre mélangé et de la cannelle.

Dans une poêle, nous mettons un peu d’huile et le chauffons. Il est important qu’il ne fasse pas froid mais pas trop chaud, vous le verrez dès que vous aurez mis le premier muffin. Soyez vigilant et retournez-le tout de suite, sinon il brûlera.

Dès que vous le sortez, passez-le dans le sucre et la cannelle et laissez-les reposer pendant que nous faisons la crème pâtissière.

Nous mettons la fécule de maïs, le sucre, le beurre, l’œuf avec le jaune ajouté et le lait dans un récipient. Nous fouettons tout bien et mettons dans un récipient allant au micro-ondes.

Nous allons le faire cuire au micro-ondes, à puissance maximale, pendant 3 minutes mais avec précaution, chaque minute nous le sortirons et le bougerons bien. Ensuite, mettez-le et continuez avec le temps.

Au bout de trois minutes, vous verrez que votre crème pâtissière est parfaitement faite. Battez-le un peu et c’est prêt à partir.

Maintenant, ouvrez simplement vos pains à hot-dog, remplissez-les de crème et le tour est joué!