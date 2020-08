Photo montre Celia Lora un audacieux body en dentelle blanche | Instagram

Connue pour avoir une silhouette rêveuse et de grands attributs, Celia Lora, la patronne d’Acapulco Shore, a choqué ses fans avec sa nouvelle photo, posant de manière délicate body en dentelle blanche.

Il semble que la fille de Alex Lora chanteur du groupe Le Tri a un grand penchant pour la dentelle, se combinant avec n’importe quel vêtement Celia parvient à attirer l’attention de ceux qui se tournent pour voir le « patron » de Rive d’Acapulco, où il fait sa plus récente participation.

Ce n’est pas la première fois qu’elle partage une publication dans laquelle ses attributs se démarquent, car son équipe de production trouve continuellement, comme elle, un moyen de faire ressortir chacun de ses nouveaux clichés, surpassant toujours le précédent.

Cela peut vous intéresser: Celia Lora montre ses courbes d’impact en lingerie en dentelle

Célia lora a réussi à publier les photos les plus audacieuses et à ne pas être censuré par l’application Instagram car, comme vous le savez bien, il est interdit de partager des contenus non adaptés aux mineurs tels que des photos sans vêtement, validité, entre autres détails, cela peut être corroboré dans les règles Instagram , qui sont partagées avec nous avant d’accepter les termes et conditions lors de la première ouverture de notre propre compte.

Bien sûr, ce n’est pas aussi simple qu’on le voit de publier du contenu quotidien sur la belle femme d’affaires, car en plus de prendre soin de ne pas répéter ses poses ainsi que ses tenues c’est plus fatigant qu’il n’y paraît, et encore plus quand elle doit réaliser toute une équipe de production.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Souvent, nous ne connaissons pas l’autre côté, toutes les personnes qui travaillent avec Célia lora pour que vos clichés soient impeccables et que vos looks conquièrent de plus en plus de regards.

Bien que la femme d’affaires ait bloqué la boîte de commentaires à coup sûr, ses fans lui envoient de nombreux messages privés réitérant sa beauté.

Dans sa photo la plus récente, que vous pouvez apprécier si vous cliquez ici, il porte une coupe ajustée sur sa peau blanche. body en dentelle blanche qui met en valeur tous ses attributs, apparemment elle est allongée sur un pied du lit, le matériau semble être du métal, ses bras sont au-dessus de sa tête ce qui rend sa silhouette encore plus stylisée, sa photographie est prête à atteindre le cinquante mille semblables.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

En plus de la fille de Alex Lora Elle partage constamment des photos et des vidéos, elle est également propriétaire d’une ligne exclusive de maillots de bain, par coïncidence ceux-ci sont inspirés par des jeunes qui, comme elle, possèdent de grands attributs.

C’est peut-être même drôle pour les autres de savoir qu’il n’y a pas une grande variété de vêtements intimes qui aident les femmes à se sentir à l’aise avec leur corps et surtout leurs attributs, c’est ce dont il a pris soin. Lora Pour les femmes qui, comme elle, sont passées par le conflit de l’achat d’une plus grande taille d’un vêtement et d’une plus petite, elle a décidé de créer sa ligne exclusive.

Malgré le fait qu’il adore poser avec des vêtements assez moulants et surtout audacieux, Célia lora Elle se caractérise par ses poses sans aucun vêtement, c’est plus d’une occasion qu’elle a permis de voir sa silhouette sans rien dessus, évidemment ce type de photographies sont celles que ses adeptes adorent.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

C’était dans un chapitre de Rive d’Acapulco où après avoir pris un verre, elle a décidé d’aller à la piscine et à la demande de certains membres de la maison (Nacha et Mane) elle a décidé d’enlever sa robe, les membres de la maison disent adorer voir « La Boss » au lit partout dans la maison.

Tout cela a une explication bien qu’en réalité c’est quelque chose de très évident, Célia lora Elle est fière de son corps et n’a aucune honte à le montrer, elle-même dans des interviews a mentionné que personne ne devrait avoir honte de sa silhouette et que nous devrions être fiers de notre corps tel qu’elle est.

Lire aussi: Celia Lora impacte sans vêtements de la salle de bain de sa maison